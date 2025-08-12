La mamá de Ian Moche respaldó a su hijo y arremetió con todo contra Javier Milei: "es un menor..."

Marlene Spessio, madre de Ian Moche, un joven autista menor de edad, rompió el silencio y se manifestó públicamente contra las declaraciones y publicaciones que involucraron a su hijo, apuntando directamente al presidente Javier Milei.

La mujer reclamó respeto y advirtió que la libertad de expresión debe tener límites claros, especialmente cuando se trata de menores y de evitar la agresión.

En diálogo con Noticias Argentinas por Radio Splendid AM 990, Spessio manifestó su frustración ante la imposibilidad de recibir una respuesta directa del mandatario. “A mí me hubiera encantado que sea una persona común y corriente, porque cuando suceden estas cosas vos tenés la oportunidad de hablar y que te conteste”, expresó.

La madre recordó un caso anterior con una fundación que difundió información falsa, asegurando que su hijo no era autista. “Poner la foto de mi hijo diciendo falso autista era horrible. Pedí que retiraran la foto y que pidieran disculpas públicas, y lo hicieron. Esto yo no lo tengo con el presidente”, lamentó.

Milei se negó a borrar el tuit contra un niño con autismo y cuestionó la "cultura de la cancelación"

El impacto de estas acciones en la familia fue profundo. Spessio relató que sufrieron un verdadero hostigamiento: “al principio fue una cacería de brujas. Nos investigaron, nos operaron, sacaron fotos de mi casa, sabían toda mi vida”. Frente a esta situación, la mujer señaló que “la libertad de expresión también tiene un límite, y el límite está en agredir”.

En su reclamo, insistió en la necesidad de que se retire la imagen de su hijo y en que se reconozca que es un menor de edad. “Solo pedimos que retire la foto de mi hijo y que se entienda que es un menor”, afirmó con contundencia.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Además, compartió las palabras de Ian ante la controversia: “mi hijo me dijo: ‘Vamos a esperar a ver qué dice la justicia, y si no, en la injusticia’”, una frase que refleja la espera de una solución justa ante un contexto adverso.

Spessio advirtió que no puede dejar de ser madre, y que el presidente no puede dejar de serlo, y confirmó que presentarán una denuncia por violencia institucional. “Nos tenemos que presentar ante la justicia y denunciar un hecho de violencia institucional. Hay que hacer valer nuestros derechos y esperar a que la justicia accione”, explicó.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Finalmente, reiteró su postura firme: “la libertad de expresión tiene un límite”, enfatizando la importancia de respetar los derechos individuales y la protección de los menores frente a cualquier tipo de agresión pública.