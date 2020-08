CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Mientras se esperan los resultados de la autopsia a los restos encontrados en Villarino, que determinarán si se trata o no del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, familiares de víctimas de la violencia institucional y organizaciones políticas y sociales realizaron la “Sexta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil” en distintos puntos del país.

Bajo el lema “Por Facundo y contra el gatillo fácil”, la convocatoria empezó a las 15.30 en distintos puntos del país, con sede en Plaza de Mayo. También se impulsaron acciones en las redes sociales en contra de los abusos de las fuerzas de seguridad en Río Negro, Neuquén y Tucumán.

“Estoy en el punto de pararme y seguir peleando. No esperaba un abrazo tan grande y de tanta gente, nos llena el alma ver que somos muchos los que estamos reclamando”, manifestó Cristina Castro. Aclaró que “no le interesa la política” y afirmó que lo único que quiere es que se haga justicia por su hijo. “El Estado también es responsable”, sostuvo.

Sobre el encuentro que mantuvo este jueves con el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo: “Le di mi opinión y me reservo la de él. No la compartimos, pero yo le di la mía. Lo principal era darle a conocer el tipo de persona que tiene al lado. Quiero que Sergio Berni deje de mentir”.

“Ese señor no solo es bocón, me parece irrespetuoso”, expresó la mujer. “Yo no vine a buscar hacer amistades, quiero respuestas. Las entrevistas con el Gobernador y el Presidente fueron para eso. A mí la política no me gusta”, afirmó.

El documento de las partidos de izquierda que marcharon explica: “En este camino de lucha, entendimos que no se trata de excesos individuales, ni de manzanas podridas dentro de las fuerzas, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares”, precisó TN.

Otras de las consignas apuntó contra el ministro de seguridad bonaerense. “Fuera Berni”, señalaron y lo responsabilizaron por el desempeño de la policía bonaerense -apartada de la causa- en la investigación.

En tanto, la madre de Facundo se mostró convencida de que el cuerpo hallado es el de su hijo. Dijo que no tiene dudas de que se trata del joven desaparecido y que se lo va a “llevar a casa”.

Señaló que la víctima “murió por asfixia, tuvo una muerte traumática” y que todavía no se determinó si fue “por sumersión o por estrangulamiento”. Además, contó que cuando los peritos le hablaron de esas hipótesis se quebró.

La mujer dijo que son muchos los involucrados en la desaparición de su hijo y advirtió: “Se van a caer todos”. “Quiero que cada uno de los culpables estén presos, especialmente uno”, reclamó.