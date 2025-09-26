Eros tiene nueve años y fue diagnosticado recientemente con epilepsia. Los episodios que padece ocurren mientras duerme, lo que aumenta el riesgo de complicaciones. En búsqueda de consultar con más especialistas, su familia busca viajar al Hospital Garrahan para realizar estudios más exhaustivos y definir el mejor tratamiento.

La situación económica de la familia de Comodoro complica aún más el panorama: ni Lucía, mamá de Eros, ni su pareja tienen empleo, por lo que recurrieron a padrinos, amigos y vecinos para organizar un bingo solidario. La iniciativa busca reunir fondos para cubrir los gastos del viaje y la estadía en la la Ciudad de Buenos Aires, mientras esperan ser atendidos en el hospital de referencia pediátrico del país.

El evento se realizará el próximo 5 de octubre a las 16 en la cancha de Belgrano. Allí se venderán cartones y habrá buffet, con el objetivo de recaudar lo necesario para solventar pasajes, traslados y alojamiento. Según explicó Lucía, las entradas anticipadas ya se agotaron por la gran respuesta solidaria, pero el mismo día se podrán adquirir nuevos cartones en el lugar.

La mamá de Eros relató que desde hace años notaba episodios en su hijo, pero recién con un estudio de sueño se confirmó el diagnóstico de epilepsia. “Me da miedo medicarlo sin antes tener la certeza, por eso quiero que lo evalúen en el Garrahan”, explicó en diálogo con Seta TV.

Los turnos en el hospital no están asegurados de antemano: la familia deberá presentarse a las seis de la mañana y esperar hasta las ocho para intentar obtener un lugar de atención prioritaria, algo que suele ocurrir en los casos de derivación pediátrica desde el interior.

El viaje también implica un desafío logístico: un amigo de Florencio Varela les prestará su casa, pero está lejos del hospital y deberán trasladarse durante más de un hora para llegar a las consultas. Conseguir un alojamiento más cercano ronda los 60 mil pesos diarios, un gasto imposible de afrontar para la familia sin apoyo externo.

Mientras tanto, Comodoro se moviliza para ayudar. Vecinos, familiares y hasta el club 30 de Octubre, donde Eros juega al fútbol, organizan eventos y colectas. “Estoy desbordada, pero muy agradecida. Cada premio, cada colaboración, es un alivio enorme”, expresó Lucía.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante el alias alfa73.mp, o contactando a Lucía a través de sus redes sociales, donde mantiene actualizado el estado de la campaña solidaria.

Entre nervios y esperanzas, Eros también habló: confesó que le gusta jugar al fútbol, que es hincha de Boca y que espera con ilusión viajar. “Me gusta viajar”, dijo con una sonrisa tímida, sin dimensionar que ese deseo ahora significa mucho más: la posibilidad de recibir el tratamiento que necesita para mejorar su salud.