BUENOS AIRES - La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, confirmó este sábado que el listado de medicamentos esenciales gratuitos se dará a conocer en marzo y remarcó que no habrá "un criterio patrimonial" en el acceso de los jubilados a ese beneficio que fue anunciado por el presidente Alberto Fernández.



En declaraciones a radio Mitre, la directora de PAMI dijo que trabajaban en el diseño del vademécum de 170 medicamentos esenciales, cuyo listado se dará a conocer en marzo y detalló que incluye los principios activos de las enfermedades prevalentes de la población mayor de 65 años, lo que "podría derivar en unas 2.700 presentaciones".



"No va a haber un criterio patrimonial en cuanto a qué jubilados puedan acceder al beneficio. Será para todas las personas que necesiten un medicamento para un tratamiento, y se tratará de simplificar el trámite, sin mayor papeleo, sin que tengan que hacer una peregrinación para conseguir el medicamento", explicó hoy Volnovich.



El Gobierno anunció el viernes que pondrá en marcha el programa "Vivir Mejor" para proveer en forma gratuita a los afiliados al PAMI de 170 medicamentos "esenciales" que "son los necesarios para cuidar la salud", dado que fueron seleccionados de acuerdo a "recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud" (OMS), programas nacionales y la Confederación de Médicos argentina.



Volnovich precisó que "en el universo de marcas, serán muchas más las presentaciones", ya que "el principio activo es la droga, el genérico, y el mercado tiene infinidad de distintas presentaciones y distintas marcas para un mismo principio activo".



"Podría derivar en unas 2.700 presentaciones, pero eso depende de los precios que acordemos con los laboratorios. Nosotros vamos a comprar a precios razonables", especificó.



La directora del PAMI dijo que también trabajaban "en una cuestión que nos preocupa mucho y es la interacción peligrosa que puede resultar de la prescripción de muchos medicamentos, pero además no queremos que ningún vivo prescriba demás o a quien no lo necesita”.



En ese marco, la funcionario indicó que "estamos terminando de acomodar los últimos aspectos de la implementación para hacerlo efectivo desde los primeros días de marzo" y dijo que "la oferta todavía no sabemos cuál va a ser porque estamos en mesas de trabajo con los laboratorios".



Aclaró además que el programa no sustituye ninguna otra cobertura porque, destacó, "todas las otras coberturas actuales del PAMI en medicamentos continuarán vigentes como hasta ahora".



También señaló que "si algún médico quiere prescribir un medicamento más caro que otro con el mismo principio activo que uno que esté incluido en el vademecum, lo puede hacer, pero habrá que pagar la diferencia de precio".



En cuanto a la forma de financiar el beneficio, la funcionara recordó que cuando se hizo cargo del PAMI el organismo presentaba "una situación muy delicada, con una deuda de 19.000 millones de pesos, que afortunadamente logramos acordar la refinanciación de una parte gracias a un esfuerzo de las farmacias".



"Parte del impuesto PAIS va a servir para garantizar la medicación para lo que es para nosotros la población más vulnerable, los adultos mayores en la enfermedad, y a veces en la pobreza", señaló.