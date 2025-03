La Legislatura realizó una histórica reunión plenaria para abordar la situación legal de COMBE

Presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, con las presencias de diputados de todos los bloques y de decenas de profesionales de toda la provincia, la Legislatura del Chubut realizó este miércoles una histórica reunión plenaria, bajo el formato de audiencia pública, para abordar la situación legal de COMBE, el ente administrador de servicios previsionales de contadores, odontólogos, médicos, bioquímicos y escribanos.

El encuentro, transmitido en vivo por las redes sociales de la Legislatura, se realizó en el hall central de la casa de las leyes, el mismo espacio donde se llevaron adelante el año pasado las también históricas reuniones informativas de Comisión para tratar el Código Electoral Provincial, con Boleta Única, aprobado en noviembre de 2024 por el pleno de la Cámara.

La reunión contó con las presencias, además, del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; y del Inspector General de Justicia, Ernesto D’Alessandro. Entre los diputados, se contó con Sandra Willatowski, presidenta de la Comisión competente en el tema: Legislación Social, Salud y Trabajo.

Intimaciones

El objetivo del plenario fue analizar los reclamos de profesionales no afiliados al ente por intimaciones por deudas millonarias que los mismos consideran no corresponden precisamente por no ser afiliados.

Si bien la ley que creó COMBE en 2003 estableció la afiliación obligatoria, en 2008 la Legislatura aprobó una modificación que prevé el carácter voluntario y optativo de la misma.

Caja de resonancia

“La Legislatura, como lugar de representación popular, tiene que ser caja de resonancia de los problemas que pasan en la provincia. Así hemos encarado este mandato. Y este tipo de reuniones no es la primera que tienen lugar. El objeto de la convocatoria fue bien circunscripto. Lo que está en debate, en definitiva, en lo que hay una discrepancia, es el carácter voluntario o coactivo de la afiliación”, expuso el vicegobernador Menna.

“Para no repetir errores del pasado como fue la propia ley inicial o la ley correctiva, creímos que lo más importante era empezar por el principio: formar un expediente, analizar los antecedentes legales, constitucionales, federales y locales, y escuchar a las partes para después poder, si fuera el caso, abordar una solución legislativa”, agregó.

Además de Menna, dieron su parecer sobre el tema el ministro Victoriano Eraso Parodi; los diputados del bloque Arriba Chubut Juan Pais y Emanuel Coliñir; y el legislador del Frente de Izquierda Santiago Vasconcelos.

Opiniones de más de 30 profesionales

Durante algo más de tres horas, expusieron más de 30 profesionales que dieron sus opiniones sobre la situación de COMBE y las intimaciones que emitió el ente en los últimos meses. Para albergar a los profesionales, la Legislatura dispuso de un espacio en el mismo hall, mientras que también se habilitó el auditorio con una pantalla desde la cual los asistentes pudieron seguir el plenario.

Los profesionales que expusieron fueron el presidente de COMBE, Alberto Rey; Gustavo Pacheco, José Luis Scalzi, Gustavo Servente, Betina Gatti, José Fernando Scolaro, Sebastián Martín Romeo, Jorge Daniel Schembari, Marcela Paola Guichapani, Marcelo Marilaff, Beatriz Gómez, Oscar Farías, Alejandro Bustos, Maria Flavia Brugnoni, Ariel Sayegh, Cristian Eguillor, Ana María Calvelo Pérez, Jorge Evans Bock, Stefania Villani, Sebastián Minoli, Jerónimo Conte Grand (lo hizo a través del Zoom habilitado para la ocasión), Antonio Campos, Mariano Accardo, Juan Pablo Pierini, Graciela Rivadavia, Pedro Alexis Teodoroff, Mario Korman, María Belén Fresco Basterrechea, Cecilia Compagnucci, Santiago Vacaflor, Mariana Valencia, Julio López Ruiz Diaz y Jenifer Jones Kent.

Indefensión

El ministro Eraso Parodi marcó su apoyo al reclamo de los cientos de profesionales damnificados: “Quiero pedirles disculpas desde el Ejecutivo provincial por los años de indefensión en que el Estado dejó a muchos profesionales. Esta inacción del Estado se terminó”.

“Desde la IGJ -que regula a COMBE- se hicieron las investigaciones y desde el Ejecutivo, como lo ha dicho el gobernador Ignacio Torres, lo que queremos es que se cumpla la ley. Y vamos a dar la certeza de que la ley se va a cumplir y no se van a permitir abusos”, indicó.

De esta manera, explicó que “no se trata de pretender que un ente se disuelva. Promovemos la vida de cualquier asociación civil en la provincia pero no vamos a permitir que ninguna asociación crea que puede estar por encima de la ley”.

Por último, garantizó que “desde el comienzo de esta gestión, Salud de la Provincia denegó entregar el padrón de matriculados a COMBE. No había por qué informar a COMBE el total de matriculados de la provincia. Vamos a trabajar con el legislativo para llevar certezas e impedir abusos”.

“La norma está derogada”

El diputado Pais indicó: “La ley puede tener una técnica legislativa deficiente, pero eso en modo alguno puede llevar a sostener que se encuentra vigente la obligatoriedad. La norma está derogada y no hay marco alguno que sostenga que es obligatoria”.

“Hay un incumplimiento de Combe -añadió- al no haber adecuado el estatuto a la norma vigente”.

Pais calificó de “fraudulento” al mecanismo utilizado por el ente para intimar. “Invocaban una legislación derogada que estaba colgada en la página web. En las intimaciones les decían que ellos constaban en los registros como afiliados obligatorios, y después les decían que se suscribieran voluntariamente”.

“Se terminó”

En tanto, el diputado Coliñir refirió que han sido 930 los profesionales intimados y planteó: “Hay que pensar en una alternativa si no es disuelto COMBE. No puede seguir pasando que los profesionales sigan estando desprotegidos por un sistema político que no ha hecho lo que tiene que hacer. Tenemos que hacernos cargo todos de que es voluntario”.

También Coliñir cuestionó que “el presidente de COMBE les dijo a los profesionales de la salud, que era voluntario un ‘lote’ de 931 intimaciones. Eso es lo que son los profesionales para ustedes. Quisieron recaudar cerca de 1.000 millones y acá pusimos lo que hay que poner para decirles basta, se terminó”.

“El aporte es voluntario”

En tanto, el diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, sostuvo: “Fueron contundentes las exposiciones. Esto debería replicarse en un montón de temáticas porque es muy instructivo conocer de primera mano lo planteado, y con opiniones formadas”.

“Es evidente que Combe no tiene marco normativo para hacer lo que está haciendo. El marco normativo se modificó y el estatuto se tiene que modificar; no tienen de dónde agarrarse: el aporte es voluntario”, opinó.

