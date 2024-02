La Cámara de Diputados realizó este jueves la última sesión extraordinaria del verano 2024, en la que aprobó 9 puntos, de los cuales 8 fueron proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, entre los que se destacó la autorización al gobernador Ignacio Torres, en los términos previstos en el artículo 123 de la Constitución Provincial, a requerir el auxilio de fuerzas de seguridad nacionales, a fin de garantizar la seguridad de los habitantes de la Provincia.

Por el plazo de un año y en todo el territorio, pero con la urgencia de comenzar en Trelew, la Cámara permitió la creación de un Comando Unificado con la ayuda de fuerzas federales y coordinado por el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, quien estuvo siguiendo todo el debate en el recinto.

A modo de expositora, la diputada oficialista Andrea Aguilera dijo que el MPF “ya expuso la urgencia fundamentalmente en Trelew, la ciudad con mayor porcentaje de casos registrados, 9.107 casos de 30 mil totales en la provincia”. Indicó que “el 59 % de los delitos son delitos contra la propiedad, un 14 % de delitos contra la libertad” y “el 51 % son de autor ignorado, siendo la única circunscripción con estos números”.

Expresó que “están dadas las amenazas de las que habla la Constitución, porque existe peligro colectivo para la vida y patrimonio de las personas” y destacó “la decisión política de hacer frente al problema de una manera contundente” y los aportes de la oposición.

A su turno, la presidente del Pich, Andrea Toro, fundamentó el apoyo ya que dijo “el ministro explicó que se trata de prevención, y que no se enviará toda la fuerza a la calle”, en un tema que “requiere de ayuda, porque nuestra policía tiene faltas de recursos y herramientas para hacer frente a la inseguridad, especialmente en Trelew” y señaló “lo acompañamos para ver como resulta en un año como prueba piloto”.

Por Arriba Chubut habló Emanuel Coliñir, quien dijo “trabajamos mucho en comisión porque teníamos muchísimas dudas, interpretábamos que era insuficiente el articulado”, y reconoció “pensábamos que no iban a aceptar nuestros planteos”.

Sostuvo que “queríamos saber cuál era el rol de las fuerzas federales, si preventivo o represivo, a lo que fue contundente Iturrioz en que sólo preventivo” y respecto a “las dudas de quien coordina, aseguro que se hacia cargo él y pedimos que quedara expreso, así como la coordinación operacional”.

También explicó que en el bloque “necesitábamos que nuestras fuerzas provinciales no se subordinen a las nacionales y también incorporamos una mesa de análisis y estadísticas, que se sume a autoridades judiciales y municipales” y planteó que existe “el temor de otros intendentes de que el delito se traslade a localidades cercanas, el abordaje debe ser comarcal”.

Polémica

El debate se puso más intenso con la intervención del diputado Santiago Vasconcelos (FOT) quien expresó que “la Constitución habla de excepcionalidad, y acá autoriza por un año en toda la provincia” lo que “demuestra que es un pretexto, porque si no sería en un área determinada, quieren tener libre disponibilidad en el conjunto de la provincia”.

Cuestionó que “lo que hicieron fue maquillar la ley para que el PJ pueda votar, es el pacto para garantizar el plan motosierra” y recordó que “este gobierno responde abiertamente a la ministra Bullrich, es la misma orientación de Torres”.

Dijo al PJ “cuánto esfuerzo están haciendo para votar a favor de la represión al pueblo” y remarcó que esta ley “no resuelve el problema, las estadísticas demuestran que es al revés, al no profundizar en el contacto entre las fuerzas y la delincuencia organizada”.

A su turno, Aguilera dijo que era una “absoluta falta de respeto del diputado a las fuerzas de seguridad, gente con vocación, gente honesta que forma parte del sistema democrático, no puede tratar con ese irrespeto a gente que se levanta a defender la seguridad de los vecinos”.

Sostuvo que “es inadmisible como mezclan y tratan de mentir sobre proyectos, el trabajo ha sido muy serio, trabajamos con la oposición en mejorar el proyecto, esto no significa que haya ningún pacto si no ciudadanos responsables que apoyan a un gobernador que ha decidido solucionar un problema”.

Vasconcelos “es un piquetero desde afuera, no va a las comisiones, no comparte la constitución ni las mayorías, y sale a ensuciar a la gente. No aportan un solo proyecto, solo se dedican a ensuciar” disparó Aguilera.

Y concluyó “los que avasallan derechos son los que se creen lideres sociales y van a comedores, y luego se quedan con parte de lo que el estado da a las personas. Estos son los lideres que defiende”.

Privilegio

Por su parte, el presidente de Arriba Chubut, Juan Pais, destacó al ministro Iturrioz “por responder a todas las preguntas” y destacó que “finalmente el gobierno nos escuchó, porque habíamos escuchado al gobernador decir que no pensaba modificar ni una coma del proyecto”. Respecto a Vasconcelos, dijo “no voy a dejar pasar los dichos, planteo una cuestión de privilegio, que la comisión analice o que se apliquen las sanciones, que haga las denuncias o no falte el respeto”.

También Daniel Casal, de Familia Chubtuense, dijo que “no nos merecemos las barbaridades que expresó el diputado de la izquierda, nos quiere dar lecciones de moralidad quien representa a una pequeña fracción de argentinos que piensan como él”.

“Estoy indignado, entiendo que cuando triunfa la democracia, y existen los consensos por los intereses de la gente”, y la inseguridad “comenzó hace mucho tiempo, cuando se decidió que trabajar no era importante, no importó que se cerraran las fábricas textiles”.

Concluyó que “no creo que ninguno de los diputados seamos parte de organizaciones delictivas ni parte de una conspiración, felicito a quienes consensuaron, es el momento de mostrar a la sociedad que es una Legislatura distinta, comprometida con los intereses de la gente”.

A su turno, el justicialista Gustavo Fita dijo “ha excedido todos los términos el diputado Vasconcelos, quieren ensuciar a la política y que no podamos debatir” y luego explicó que decidió no votar la ley: “estaba convencido de votar esto, mi preocupación era poner en manos de Bullrich la policía de nuestra provincia”. Pero dijo que cambió de opinión luego de leer declaraciones de Iturrioz, quien “está incitando a la ciudadanía a armarse. Está diciendo que tenemos que salir a defendernos. Las armas tienen que estar en manos de la policía”.

Redoble

Al volver a hablar, Vasconcelos dijo que “denuncié la complicidad con una orientación represiva, y ahora lo quieren llevar al interior de la Cámara. es decir que para amedrentar lo que uno pueda decir, utiliza este mecanismo. Atacan parcialmente solamente aquello que molesta”.

Redobló la acusación al decir “dieron un pasito más en el pacto, buscar una herramienta contra la banca de izquierda, golpear a una fuerza política que es una completa novedad en esta Legislatura”.

Y concluyó preguntando “¿hasta qué punto el PJ le va a hacer el favor a Bullrich y Torres para avanzar en el plan represivo?”.

Recibió esta vez la respuesta del trelewense Emanuel Coliñir, quien dijo “pensé que iba a haber una reflexión y un pedido de disculpas” ya que “hablar de pactos espurios es una falta de respeto en cualquier lado, y que no se de cuenta, habla de la calidad de diputado que es”.

Sobre las modificaciones que propuso su bloque dijo “atrás de estas reformas hay trabajo, y atrás de la crítica permanente no hay nada, un posicionamiento solamente acusador, los que representamos a mayorías nos encontramos con nuestros vecinos, intendentes, que nos piden esto”.

En su caso, dijo “soy alguien de la política, de mínima esperamos respeto, porque no cometemos ningún delito, bienvenidos los acuerdos que podamos construir en el marco de esta casa” y señaló “cuando sostenes una agenda minúscula es fácil criticar, y cuando te toca gobernar y ves a los vecinos de Trelew que están aterrados, no se puede cometer la mezquindad de decir no quiero seguridad”.

Más temas

Por otra parte, se sancionaron varias propuestas del Poder Ejecutivo, por ejemplo la Ley que promueve una cultura de la Responsabilidad Social Empresarial. Sixto Bermejo, del bloque oficialista, dijo que “está asegurando que no solo las grandes empresas tengan la posibilidad de presentarse como calificadas, sino también a las pymes a partir de esta ley”.

También Roxana Soldani destacó que “no es de carácter obligatorio, está destinada a empresas privadas, mixtas o públicas, y se busca un impacto positivo de las empresas sobre la sociedad, solo pone marco regulatorio a una actividad que ya existe”.

Por la oposición, Norma Arbilla cuestionó “incluir esta ley importante en el marco de extraordinaria con estos plazos, ya que en muchos casos se deje todo en manos de la autoridad de aplicación, no pudimos aportar criterios para evaluar la certificación ni respecto a los beneficios”.

Vasconcelos votó en contra, ya que dijo “además de que hay impuestos bajísimos para las grandes empresas, encima si cumplen determinados requisitos se les van a dar beneficios” y encima “pueden ser un techo para las empresas más chicas”.

Otra ley del Ejecutivo, fue la declaración de la emergencia de la infraestructura edilicia escolar por un año, para agilizar los trámites de contratación para las escuelas donde se cursen niveles obligatorios del sistema educativo en todo el ámbito de la Provincia del Chubut.

Luis Juncos explicó que se busca acortar los 30 pasos burocráticos que llevan a un año para la contratación, pero Vasconcelos dijo que esta ley no cuenta con presupuesto y no participa la comunidad en el diseño de los proyectos.

También se aprobó la ley que sustituye artículos de la Ley IX N°157 y artículos de la Ley XXIV N°17, facultando al Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Rentas, a establecer con la periodicidad y en las condiciones que entienda conveniente, el precio de los recursos del mar, que establece que el 50 % de lo recaudado será destinado a infraestructura escolar.

Otros asuntos

Entre las leyes sancionadas este jueves, se aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo, que modificó artículos de la Ley I N°764, Ley de Ministerios de la Provincia del Chubut, por la cual la Secretaria de Infraestructura ahora sumará el área de Energía, que de este modo deja de pertenecer al Ministerio de Hidrocarburos.

Otro punto impulsado por el gobierno fue el Convenio Bilateral de Financiamiento, celebrado entre la Provincia del Chubut y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objeto que dicho organismo efectivice el aporte correspondiente en concepto del financiamiento del déficit del Sistema Previsional de la Provincia, para los ejercicios 2017 y 2018.

También se aprobó la creación de un marco regulatorio para la actividad de comercialización o industrialización con metales no ferrosos, que explicó Emanuel Fernández, servirá “para un control mas efectivo y erradicar de manera paulatina este delito de robo de cables, especialmente de cobre, con los perjuicios que acarrea desde lo económico”.

También Sergio Ongarato dijo que “varias provincias tienen leyes similares y están abordando este problema que tiene consecuencias mucho más amplias, el principal atentado es sobre las instalaciones eléctricas y los transformadores que tienen un altísimo costo, también a escuelas, a pacientes electrodependientes porque sin atentados inesperados”.

En este sentido, fue votado de manera negativa el pedido de Emanuel Coliñir de crear un registro de acopiadores ante las dudas planteadas por recuperadores urbanos y cooperativas de reciclado.

La Cámara votó también la subsanación de un error material en la Ley XXIV N°86, en la cual se abroga la Ley XXIV N°73, de ratificación del Acuerdo de Financiamiento y Colaboración entre el Estado Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Provincia del Chubut.

Y finalmente, se aprobó una modificación del artículo 62° del Reglamento Orgánico de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, presentado por los diputados Daniel Hollman y Andrea Aguilera, por el cual se cambia el sistema de ingresos de proyectos, que ahora no tomarán estado parlamentario en una sesión, sino que serán derivados a comisiones por un proceso automático desde la Presidencia.