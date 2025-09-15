Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

Desde el corazón de Rawson, se forjó una vocación que no conocía de herencias familiares ni de presiones. Sólo una chica con una chispa interior que decía con una determinación inquebrantable “iba a ser militar o médica”. Alicia Cicalese eligió sanar.

Y en esa elección, no sólo abrazó una profesión; encontró su razón de ser, un destino que la llevaría a convertirse en un pilar de humanidad para toda una comunidad.

Su camino no fue fácil. Los años de estudio coincidieron con una Argentina convulsionada, la transición de la dictadura a una democracia frágil y llena de esperanza. Buenos Aires era un laberinto inaccesible así que Córdoba la recibió con los brazos abiertos.

Allí, en la vibrante capital, no sólo aprendió los rigores de la medicina en el Hospital de Clínicas; su verdadera lección la encontró en los barrios postergados como en el Periférico de Santa Isabel adonde llegaba tras horas de viaje en trolebús.

Esa experiencia, en el “medio del campo” con las comunidades más humildes, marcó su alma. Le enseñó que la medicina no era un frío protocolo escrito en libros sino un acto de presencia, de escucha, de entender que la salud se construye también con dignidad, con calor humano, con la capacidad de ver más allá de los síntomas. Fue la semilla de lo que sería su sello indeleble.

Y en ese camino de formación, el destino le regaló un momento que grabaría a fuego su ideal de médico. De visita a su tío ‘Pocho’ , estuvo a pocos metros a una figura serena y majestuosa: el Dr. René Favaloro.

Lo vio recorrer las habitaciones deteniéndose en cada paciente, con una palabra, un gesto. Esa imagen del maestro, cercano, humano, dedicado, se convirtió en el modelo a seguir.

De regreso en Rawson, Alicia se entregó en cuerpo y alma a la medicina general en los centros de salud. Recorrió todos, conoció cada rincón de su ciudad y a cada uno de sus habitantes.

Su especialidad se forjó en el trato diario, en la consulta que se extendía más de lo previsto porque había que escuchar, entender el contexto, abrazar la historia completa de la persona que tenía enfrente.

Para la Dra. Cicalese, el paciente nunca fue solo un diagnóstico. “Es un todo”, repite con convicción.

Es la angustia de una familia frente a un hijo con discapacidad, el desvelo de unos hijos por sus padres que envejecen. Su medicina es integral porque abraza la vida en toda su complejidad.

En los últimos años, su corazón y su profesión encontraron un rumbo definido: los adultos mayores. La experiencia personal y dolorosa de su propia madre en un geriátrico le abrió los ojos. “Aprendí un montón de cosas más con los que están… entonces, ahora eso quiero que no le pase a los demás”, confiesa con una emoción que aún perdura.

Se transformó en la doctora que nadie va a ver, la que se sienta a tomar mate, la que recibe tortas caseras como pago de una gratitud infinita.

Su lucha es contra la soledad, la desprotección y el abandono. Es la que llama antes de ir para que la esperen con el agua caliente, la que se queda charlando, la que ve si faltan medicamentos o si hay que gestionar un cuidado. Su consulta es un bálsamo para el alma, un momento de conexión que muchos de sus pacientes atesoran como el único del día. “A mí me hace re bien”, dice y en esa simpleza se encierra la profunda satisfacción de quien da desde el amor.

Pero este despliegue titánico de empatía y entrega no sería posible sin una trinchera afectiva inquebrantable. En su marido encuentra su cómplice absoluto, el “ángel” que organiza la casa, le tiene la comida lista y, lo más importante, la acompaña.

“Me lleva, me trae, me espera afuera… porque si no, no compartimos nada”. Él es el pilar silencioso que permite que su luz brille para los demás.

Sus hijos, herederos de ese ejemplo, también se pliegan a esta misión familiar. La acompañan en sus visitas, charlan con los pacientes, se convierten en parte extendida de esa gran familia que Alicia ha ido tejiendo alrededor suyo.

Su historia personal está entrelazada con la Historia grande del país. Vivió la tensión de la fuga del penal de Rawson de 1972, con su padre yendo a trabajar sin saber si volvería. Contuvo, junto a su familia, a los jóvenes soldados de Malvinas en su casa, dándoles un baño, una comida caliente y un abrazo, un vínculo que perdura hasta hoy con llamadas y reuniones. Son experiencias que templaron su espíritu solidario.

Alicia es de esas personas que no pueden quedarse de brazos cruzados. Criticaba el funcionamiento de la Junta de Discapacidad, hasta que un día decidió estudiar, capacitarse y meterse adentro para entender y poder ayudar mejor.

Es la médica que hace las evaluaciones con una mirada comprensiva, que acompaña a los papás en un camino arduo, porque su misión siempre es tender una mano, nunca juzgar desde afuera.

Su vida es un ir y venir constante que le cuesta comprender a los extraños e incluso a sus familiares más cercanos. "Me apasiona lo que hago y no puedo parar", confesó en diálogo con ADNSUR.

Es la entrega total de quien encontró en el servicio a los demás su máxima realización personal. No concibe su vida de otra manera.

Y aunque ella, con una humildad conmovedora, diga que “no se da cuenta”, que “solo hace lo que le gusta”, Rawson entero sí lo ve. Lo ven sus pacientes, que la aman. Lo ven sus compañeros, que la admiran.

Lo ven las familias a las que ha acompañado en los momentos más oscuros. Su legado reside en la memoria agradecida de una comunidad que la siente propia.

Es la médica que Rawson no solo necesita, sino que merece. Una profesional que encarna los valores más puros de la medicina: la empatía, la compasión, la dedicación absoluta y la calidez humana. Que entendió que el estetoscopio sirve para escuchar el corazón, pero es el propio corazón el instrumento principal para sanar.

Es sinónimo de empatía, de carisma, de comprensión. Es la doctora que llama por la puerta, que se sienta a charlar, que ve lo que otros no ven.

Es un regalo para Rawson y un ejemplo para la profesión médica. Su vida nos dice que la mejor medicina se prepara con grandes dosis de amor.

Su consultorio es el territorio de la esperanza y su instrumento más poderoso, una empatía sin límites. Dra. Alicia Cicalese: la médica que cura el cuerpo pero sobre todo, reconforta el alma. Rawson te lo agradece, y la historia te recordará como la doctora que nunca dejó de creer que el trato humano es la más poderosa de las terapias.