Hola buenas noches, me llamo Sabrina Monteverde, tengo 22 años, soy de Córdoba Argentina y tengo FIBROSIS QUÍSTICA, enfermedad genética y hereditaria que al día no tiene cura, pero si existe un fármaco que frena el deterioro llamado "Trikafta", en medio de un proceso judicial recurro a su ayuda para que APROSS de respuestas sobre la cobertura de la medicación o que la justicia avance con el juicio para poder tener una mejor calidad de vida. ES MI DERECHO y voy a pelear por él. Necesito de su ayuda para que mí voz se escuche, necesito de su ayuda porque estoy cansada ya, el cuerpo no entiende de tiempos ni legalidades. Les pido colaboración y que compartan!!!!! Quiero vivir y una mejor calidad de vida @eldocetv @lavozcomar @telefecordoba @aprosscba #trikafta #cf_foundation #cysticfibrosis #fibrosis #quistica

Una publicación compartida de Sabri Monteverde (@sabrimonteverde) el 1 Jul, 2020 a las 6:29 PDT