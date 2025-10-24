Una medida judicial impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ordenó al PAMI restablecer la cobertura total de medicamentos esenciales para todos sus afiliados y afiliadas en el país. La decisión del Juzgado Federal N°2 de Mendoza fue celebrada por la Agrupación de Jubilados en Lucha de Comodoro Rivadavia, que destacó el alcance nacional del fallo.

La resolución, dictada por el juez Pablo Oscar Quirós, hace lugar a una medida cautelar presentada por la APDH y suspende la aplicación de dos resoluciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), la N° 2431/2024 y la N° 2537/2024, que habían limitado la cobertura de medicamentos.

Con este fallo, el magistrado dispuso que el PAMI restablezca en forma inmediata y sin trámites previos el programa que cubre al 100% los medicamentos esenciales para sus afiliados y afiliadas, en todo el territorio nacional.

Yéssica Antelo: 10 meses sin respuestas y una familia que no pierde la esperanza

“Es un paso trascendental para frenar el retroceso en materia de derechos que viene imponiendo el ajuste del gobierno nacional”, expresó la APDH en un comunicado, destacando que se trata de una población que requiere una “protección especial e integral”.

La fala de provisión de medicamentos vulnera el derecho esencial a la salud

La organización de derechos humanos fue representada por los abogados Mabel Sessa y Carlos Vicente, quienes solicitaron extender la medida a todo el país. El juez aceptó el planteo, reconociendo la legitimación de la APDH como organismo de representación colectiva en defensa del derecho a la salud.

Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

El fallo se apoya en la doctrina del caso “Halabi” , que habilita la protección judicial frente a vulneraciones de derechos que afectan a grupos amplios de personas. En este caso, la falta de provisión de medicamentos esenciales fue considerada una violación al derecho humano a la salud, de jerarquía constitucional y convencional.

Desde la APDH subrayaron que el fallo “marca un precedente clave”, porque reafirma que los derechos adquiridos son fruto de la acción colectiva y que “cualquier intento de recortarlos encontrará resistencia y respuestas institucionales”.