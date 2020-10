RÍO GALLEGOS - El video es impactante. Lucía se acerca a la mesa que comparte con un grupo de personas en una cervecería de José C. Paz. Inmediatramente detrás de ella, una moza se acerca con una especie de bidón, le quita la tapa y se puede observar que comienza a intentar "servirlo" en la mesa. En ese momento un fogonazo blanquea la pantalla. Lo que sigue es una escena trágica.

El bidón contenía alcohol, y la moza había intentado rellenar el centro de mesa mientras la llama aún ardía. El líquido inflamable se encendió y el bidón explotó.

Lucía Costa Osores tenía 19 años y perdió la vida en esa explosión, que además dejó a otros 8 jóvenes heridos, 3 de ellos en grave estado. Una de ellas está a punto de perder una de sus manos por las quemaduras. Todos tienen entre 17 y 26 años.

La joven había estado en enero pasado en Santa Cruz visitando a su familia y había decidido regresar a estudiar Enfermería, reseña La Opinión. Sin embargo, la pandemia frenó sus planes.

El viernes por la noche habían quedado con unos amigos para comer unas hamburguesas y tomar algunas cervezas en el bar Zars Burguers, un local gastronómico ubicado en Paunero 1189 de San Miguel. Pero Y la negligencia convirtió una noche de recreación en tragedia.

La explosión, le provocó quemaduras en 40 por ciento de su cuerpo. La ambulancia llegó en 30 minutos y la trasladó al Hospital del Quemado. En ese centro asistencial sufrió dos paros cardíacos y, pese al esfuerzo de los médicos, falleció una hora y media después de la explosión, sobre la medianoche.

Mariana, su tía, intentó viajar a Buenos Aires, pero le negaron los permisos. “Se nos pinchó la posibilidadde poder llegar hoy (por el lunes) a Buenos Aires, por ende el tiempo pasa y me mata no poder estar con mis hermanas, esto me está destruyendo”, expresó.

Contó que "Luci nos visitó en enero. Se quedó un mes, y le había gustado nuestro pueblo (por Puerto Santa Cruz) y como le gustaba siempre el ayudar al prójimo le hablé de la carrera de Enfermería" que se dicta a pocos kilómetros, en la Unidad Académica está en San Julián. En diálogo con La Opinión, Mariana dijo que "tenía pasaje para abril y con la pandemia se fue posponiendo” .

La Justicia de Buenos Aires ya intervino en la causa, que por el momento fue caratulada como “homicidio culposo” y el imputado es el dueño del bar.

La familia de Lucía sostiene que se trató de “una negligencia por parte de los dueños del bar y que a ella la abandonaron”, esto último debido a la tardanza de la ambulancia por los minutos esenciales en los que la chica se debatía entre la vida y la muerte, apunta La Opinión.

Como si el dolor de la familia no fuera suficiente, las declaraciones del dueño del bar aumentaron la indignación: “No pasó nada grave, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos”.

Su familia organiza una marcha para este miércoles en Puerto Santa Cruz pidiendo Justicia por Lucía.