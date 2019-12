RADA TILLY (ADNSUR) – Son días complicados para María Florencia Celani, la radatilense que participa del formato croata de “La Voz”, el programa de música que en estas latitudes tuvo como conductor a Marley y como jurado a Axel Fernando, Tiny Stoessel y Soledad Pastorutti.

Los ensayos y las grabaciones tienen horario de comienzo pero no de final y se suman a las actividades cotidianas de su vivir en Zabreb, la capital croata, donde vive hace dos años.

Luego de una tarde agitada de ensayos, Florencia le pone pausa a su rutina para charlar con ADNSUR sobre este presente que vive. “Tengo la oportunidad de participar de La Voz en el país de mis abuelos y es algo muy lindo. Esto comenzó a mitad de año cuando comenzamos con las audiciones y es algo increíble”, explicó.

Florencia creció en Rada Tilly, donde cursó sus estudios en la Escuela 718. En esta zona también dio sus primeros pasos en la música, primero en el Conservatorio Beethoven, donde estudió piano, y luego con Naty Robledo, con quien comenzó a cantar.

Fue a los 15 años cuando ella decidió que la música sería su vida y desde entonces no paró.

DE LA PATAGONIA A EUROPA

Florencia recuerda que la primera vez que cantó en público fue durante unas vacaciones en Puerto Madryn, en un bar donde un dueto cantaba blues. Ella se animó a subir al escenario y tuvo su primera presentación, aunque en el fondo no lo sabía. Luego llegaron otros escenarios: Punto Com, Ele, el desaparecido pub Malaespina, Cabaña, los hoteles Austral y Lucania, y otros espacios. Las crónicas cuentan que le hizo un tributo a Madonna y que su registro vocal sorprendía a quienes la escuchaban.

¿Pero cómo terminó en la capital de Croacia esta radatilense por opción?

Florencia es bisnieta de croatas por parte de madre. Hace dos años, ya había terminado su carrera de Comedia Musical cuando comenzó a pensar en la ciudadanía croata.

“Arranque averiguando, me dijeron que tenía que hacer un examen de idioma y que había una oportunidad de estudio en Croacia. Yo ya había terminado mis estudios en Buenos Aires de comedia musical y postule para una beca. Dije ‘el ya no lo tengo’, y bueno, al final pasaron un par de meses y me dieron la oportunidad”, contó.

Así Florencia llegó a Croacia y se instaló en la capital donde cursa sus estudios. Una entrevista fue trampolín al escenario de La Voz.

Una periodista estaba buscando extranjeros que vivan fuera de su país. La fundación a través de la que accedió a la beca, le nombró a la Florencia, la cantante patagónica. La comunicadora le contó que pronto iba a comenzar la convocatoria para el programa, prometió avísale y cumplió. Florencia, como siempre pensó en su vida dijo “por qué no” y terminó audicionando.

EL SUEÑO CUMPLIDO

Maria Florencia Celani: "Listen (Oye)" - The Voice of Croatia - Season 3 - Blind Auditions 2

Previo a su presentación televisiva ella pasó varias etapas del programa hasta que hace un aproximadamente un mes llegó el turno de la audiencia a ciega, un clásico del programa.

Florencia interpretó una versión en español de "Listen", la canción de Beyoncé. El jurado la escuchó con atención y uno a uno se fueron dando vuelta dando el sí para su ingreso oficial al certamen.

El video de su participación fue publicado por sus amigos en las redes sociales y terminó siendo noticia en ADNSUR, y luego otros medios.

“La repercusión que tuvo no puedo creerlo. Vine por el idioma, por la ciudadanía, y termine cantando en un programa”, dice entre risas.

“Mis padres y mis hermanos hicieron un video llamada en medio de la audición. Yo no te puedo explicar, fue hermoso, estoy muy agradecida con la producción. Uno a veces no cree en los programas pero esto es 100 por ciento verdadero, es una gran familia, siempre buscan que nos sintamos bien”.

Por estos días Florencia está preparando su segunda presentación, la cual se emitirá dentro de dos aproximadamente. Ella sabe que es una oportunidad única. “Es un momento en el que empiezo a ver los frutos de tanto esfuerzo. Es un trampolín, como los libros que leía cuando era chica: elige tu propia aventura. Dios me está regalando y bendiciones con cosas lindas por las cuales trabaje. Así que estoy súper feliz y no tengo más que palabras de agradecimiento para la producción del programa y para quienes me acompañaron en este camino”, dijo emocionada.

Pero por supuesto ella no se olvida de la ciudad que la vio crecer y tampoco de Comodoro. “Me dieron la oportunidad de meterme en la música, siempre estaré agradecida. Es difícil irse del país de uno para empezar de cero en otro lado. Se extraña ese toque argentino, la energía nuestra, lo que es el parte del mar. Esa energía que somos relajados, la comida, los amigos, la familia. Pero a veces vale la pena”, sentencia sabiendo.