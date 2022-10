La insólita revelación de Wanda Nara: Tiene un ex novio que está preso y es viral en TikTok

En medio del escándalo por su separación, Wanda Nara viajó a Argentina para ser jurado de ¿Quién es la máscara? y hacer una breve interpretación en Gran Hermano. Pero en el medio fue protagonista de otros momentos bastante polémicos, principalmente aquellos vinculados a L-Gante, con quien transita un intenso romance.

Sin embargo, la empresaria fue más allá y en el programa de radio por streming de Luzu TV, la productora de contenidos de Nico Occhiato, habló de todas sus relaciones.

“Me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida y, como no sé decir que no, a todas les dije que sí. Después, entre preparativos y todo, suspendía y me volaba”, inició la influencer.

En esa sintonía, admitió que “hay muchos que no conocen” y que uno “está preso”. Luego de haber confesado sus amores pasados, detalló un poco sobre su relación con este hombre: “Fuimos novios, me pidió casamiento, le dije que sí y después no. Sigue preso, tiene perpetua”.

El hombre en cuestión es Rodrigo Cacciamani y es a través de su cuenta de TikTok confirmó los dichos de Wanda: “Bueno. Sí, es verdad lo de Wanda. Me están preguntando a full después de que ella declaró que tuvo un novio que está preso con perpetua”, comenzó diciendo.

“Acá vengo a responder, seguro que me expongo. Voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar. Si no lo charlé nunca es porque nunca se dio, tampoco yo tenía por qué nombrarla. Fue ella la que expuso que tuvo un ex que está preso con perpetua y quedé expuesto yo”, aseguró Cacciamani que tiene más de 60 mil seguidores en la red social.

“Hace 18 años atrás fuimos pareja y acá estoy para responder”, contestó en respuesta a una pregunta que le hicieron los internautas. Algunos de sus videos superan las 200 mil reproducciones y los miles de likes.

En sus videos de TikTok, los seguidores de Rodrigo le consultaron por qué terminó preso y él explicó: “Viernes 13 de enero del 2006, 10 de la mañana, robo del siglo, el robo al banco Río de Acassuso. Paralelamente, hay un enfrentamiento, ese enfrentamiento es por lo que yo quedo condenado”.

“Decían que el robo del siglo y ese enfrentamiento iban de la mano, que era una distracción para terminar de concretar el robo. No fue así, ese enfrentamiento sucede después de que un grupo de personas, entre las que me encontraba, veníamos de robar una financiera en la Capital Federal, una cueva de dinero donde se maneja la plata en negro”, continuó.

“Cuando veníamos de ahí, nos cruzamos con el robo al banco y en inmediaciones de ahí nos separamos. El auto donde yo venía, dobla para la izquierda, y la camioneta, para la derecha. La camioneta se encuentra con un operativo y ahí se produce el enfrentamiento, en el que pierde la vida un servidor público y hay varios heridos de los dos lados. Queda solo una persona detenida”, remarcó.

“No estoy acusado del robo a una financiera, pero sí figura un robo en la persecución a un vehículo y el enfrentamiento con la policía. En el homicidio, quedamos toda la banda, más allá de que algunos no hayan participado, cumplimos condena. Y por el robo al banco, estuve investigado un año y medio, y quedé libre, no se me imputó. Estuve dos años y medio prófugo”, cerró.