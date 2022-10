Oriana Sabatini contó que está estudiando tanatopraxia y en una entrevista, reveló la impactante razón por la cual decidió esta carrera, lejos de su faceta musical.

"Son aquellas personas que preparan los cuerpos para los velorios, porque me encanta. Me resulta apasionante estar con un cuerpo sin vida", detalló.

Ante la impactante declaración de su nueva pasión, anunció: “Todavía no interactué con un cuerpo sin vida, pero va a pasar porque cuando termine la teoría debo hacer la práctica. Se estudia para maquillar el cuerpo y también para abrirlo y sacarle los órganos”.

Luego aclaró que la muerte es algo que le llama la atención desde siempre y que no le da miedo.

"Me gusta mucho la medicina forense, pero creo que es un compromiso muy grande que no sé si estoy preparada y descubrí esto de la tanatopraxia y me enteré que se podía estudiar haciendo un curso bastante corto y dije por qué no", agregó.