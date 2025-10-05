La comunidad animalista de Comodoro Rivadavia se encuentra en la intensa búsqueda de una familia para “Pedrita”, una perra que suele recorrer el centro de la ciudad y que, hace algunas semanas, perdió a su fiel compañero, “Pedrito”.

“A los humanos se nos olvida lo que ella pasó, pero ella todavía sufre y piensa en su compañero que se fue”, relató Ana Lohaiza, rescatista de la ciudad.

En el corazón del centro de Comodoro, entre vidrieras, bares y esquinas concurridas, había dos figuras que se hicieron parte del paisaje cotidiano: “Pedrito” y “Pedrita”. Dos perros callejeros inseparables, siempre juntos, siempre atentos a la vida de la ciudad y a las manos solidarias de vecinos y comerciantes que los cuidaban y alimentaban.

La historia de ambos conmovió a quienes día tras día los vieron recorrer las calles, pero hace un mes “Pedrito” murió y su partida dejó un vacío enorme en quienes lo acompañaban, pero sobre todo en “Pedrita”, su compañera inseparable.

Un hogar para Pedrita

Pedrita sigue esperando una familia y no puede volver a la calle. Durante años se la veía siempre acompañada de “Pedrito” en el centro de Comodoro. Eran queridos por vecinos y comerciantes, que los alimentaban y cuidaban como podían. Pero desde que él ya no está, Pedrita quedó sola y necesita un hogar donde pasar esta etapa con cariño y abrigo.

Pedrita busca una familia que pueda darle mucho amor:

🐶Es tranquila

🐶Lo ideal es una casa sin otros perros

🐶Solo necesita un lugar seguro y afecto

🐶Contactos para adoptar o colaborar: 2974218251 / 2974201265