La historia que conmovió a Comodoro: Pedrita busca un hogar tras la pérdida de su inseparable compañero
La querida perra del centro de Comodoro busca compañía y un lugar seguro luego de perder a su inseparable compañero, “Pedrito”. La comunidad animalista pide ayuda para encontrarle un hogar.
La comunidad animalista de Comodoro Rivadavia se encuentra en la intensa búsqueda de una familia para “Pedrita”, una perra que suele recorrer el centro de la ciudad y que, hace algunas semanas, perdió a su fiel compañero, “Pedrito”.
“A los humanos se nos olvida lo que ella pasó, pero ella todavía sufre y piensa en su compañero que se fue”, relató Ana Lohaiza, rescatista de la ciudad.
En el corazón del centro de Comodoro, entre vidrieras, bares y esquinas concurridas, había dos figuras que se hicieron parte del paisaje cotidiano: “Pedrito” y “Pedrita”. Dos perros callejeros inseparables, siempre juntos, siempre atentos a la vida de la ciudad y a las manos solidarias de vecinos y comerciantes que los cuidaban y alimentaban.
La historia de ambos conmovió a quienes día tras día los vieron recorrer las calles, pero hace un mes “Pedrito” murió y su partida dejó un vacío enorme en quienes lo acompañaban, pero sobre todo en “Pedrita”, su compañera inseparable.
Un hogar para Pedrita
Pedrita sigue esperando una familia y no puede volver a la calle. Durante años se la veía siempre acompañada de “Pedrito” en el centro de Comodoro. Eran queridos por vecinos y comerciantes, que los alimentaban y cuidaban como podían. Pero desde que él ya no está, Pedrita quedó sola y necesita un hogar donde pasar esta etapa con cariño y abrigo.
Pedrita busca una familia que pueda darle mucho amor:
🐶Es tranquila
🐶Lo ideal es una casa sin otros perros
🐶Solo necesita un lugar seguro y afecto
🐶Contactos para adoptar o colaborar: 2974218251 / 2974201265