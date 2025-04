“Yo me pego al televisor para ver fútbol o información, pero ya no es lo mismo”, dice Ricardo Roberts en cuanto comienza la entrevista con ADNSUR. Con 79 años encima, dice que ya no ejerce el periodismo, aunque a ciencia cierta el oficio nunca se deja.

“Richy” hace más de seis décadas que vive en Chubut, primero en Comodoro Rivadavia y, desde hace unos años, en Rada Tilly, en una zona próxima al hipódromo, la otra pasión que tiene junto a Lidia Gardella, su esposa, quien también estuvo cautiva durante la Guerra de Malvinas.

Por estos días, el hombre se recluye en su casa, extrañando aquellos años en que la calle y la teletipo eran sus compañeras de ruta, y, por supuesto, es imposible no recordar todo lo que sucedió en el año 82, cuando Argentina entró en conflicto con el Reino Unido por las Islas Malvinas, ese territorio insular que el pueblo reclama hace casi 200 años.

Ricardo lo vivió en primera persona, desde el día 1, incluso mucho antes de que el mundo se enterara de que Argentina había recuperado las islas en la mañana de ese 2 de abril. Esa noche fue demorado por portación de apellido.

De ingeniero a periodista

Ricardo Roberts nació en Puerto Deseado, vivió en Río Grande y creció en Comandante Luis Piedra Buena, el pueblo malvinero donde su padre fue jefe de correo. A la distancia, cuenta que por culpa de una foto de Perón que su padre nunca colgó, su familia fue trasladada a una estafeta postal que estaba en el medio del campo, cerca de San Julián.

Entre risas, recuerda que ese lugar “no tenía nada y, para colmo, el baño estaba a 15 metros de la casa”. Cuando lo cuenta, recuerda los reclamos de su madre al Ministerio de Comunicación, las tardes de caza con su padre, buscando martinetas y aquellas comunicaciones que mantenían la distancia con Río Gallegos. Tenía solo 5 años, pero el recuerdo quedó para siempre. Luego llegaría Laguna Paiva, una localidad ferroviaria de Santa Fe, donde vivieron otros tantos años. Es que su madre siempre quiso volver a la Patagonia y un día su reclamo fue escuchado.

El sur de Argentina fue el lugar en el mundo de Ricardo, igual que lo fue para su abuelo, el conocido Miltón Roberts, que se hizo famoso en la región por ir tras los pasos de Butch Cassidy, un famoso ladrón de trenes y bancos de Estados Unidos que también dejó su huella en el sur de la Patagonia.

Con 15 años, Ricardo se recibió de Perito Mercantil y la pujante Comodoro Rivadavia, tierra de petróleo y progreso, fue una buena alternativa para seguir estudiando. Él lo recuerda como si fuese hoy. “Mi mamá me trajo a la universidad y era el alumno más joven”. Me acuerdo que me llevaron a una gamela que había puesto YPF para todos los de afuera y, con 15 años, era el menor. Lo primero que hice fue pedirle a los chicos más grandes que me dieran algún laburo, porque quería conseguir un trabajo, así que estudiaba y trabajaba.

Ricardo trabajó en el Aeropuerto de Comodoro, en YPF y también fue preceptor en el Colegio Perito Moreno. Precisamente, ese último trabajo, de alguna forma, lo llevó a los dos amores más grandes de su vida: Lidia y el periodismo. En la escuela él era preceptor y ella alumna, pero se llevaban sólo dos años y surgió el amor.

Lidia admite que ni se enteró el día en que Ricardo decidió dejar ingeniería para volcarse al periodismo. Por ese entonces, ya trabajaba en Télam, la histórica agencia de noticias, y había comenzado a hacer radio gracias a la solidaridad de Gustavo Bove Bonet, que era compañero suyo en el colegio y lo invitó a hacer radio en la histórica LU4.

Una noche oscura

La madrugada del 2 de abril, Roberts dormía con su familia en su casa de Urquiza y Dorrego, cuando el teléfono sonó. “Eran como las 2 de la mañana del 2 de abril y me llamaron de la Agencia. Tenía que ir al aeropuerto porque iba a estar un avión de la fuerza aérea aterrizado y tenía que ver cuándo salía porque iban a tomar las Malvinas. Me acuerdo que agarré el coche y me fui al aeropuerto, y cuando estaba ahí, me paró un tipo que estaba en la guardia y me pidió el documento. Le digo: ‘Vengo por la Agencia Télam’, pero lo mira y dice: ‘Ricardo Roberts’ y estábamos peleando contra los ingleses.”

La segunda indicación ya no fue un pedido; pensaban que podía ser un espía. Su apellido generaba sospechas y quien lo detuvo decidió corroborarlo. “Me dijo: acompáñeme” y llamaron a Télam Buenos Aires para ver si era enviado por la agencia, pero no atendió nadie. Mientras tanto, yo estaba en el coche, con un pibe de 18 años apuntándome con un fusil.”

Ricardo quedó demorado hasta que se resolviera su situación. Eran tiempos de cartas y teléfonos a cuenta gotas, y solo él, el soldado que lo detuvo y quien estaba a cargo de la situación, sabían lo que estaba sucediendo. Para ellos, era un posible espía. Él, en cambio, sabía que era un periodista buscando información.

Quien no sabía nada de lo que sucedía era Lidia y no pudo evitar preocuparse cuando las horas pasaban y Ricardo no aparecía. Ni siquiera sus colegas sabían dónde estaba.

Aníbal “Cococho” Micardi, su amigo, recordó en un posteo en Facebook el año pasado que el recordado Daniel ‘Lito’ Alonso decía que Richy “fue el primer preso de la gesta Malvinas”, y lo fue.

El periodista estuvo toda la noche en su auto y solo le permitieron bajar para ir al baño a punta de fusil. La situación fue tan grave que a Lidia le aconsejaron que presentara un habeas corpus. Eran tiempos en que estar ausente podía ser sinónimo de ser un desaparecido.

“Yo estuve buscando como loca”, recuerda Lidia a la distancia. “No sabíamos dónde estaba. Me acuerdo que ‘Cococho’ me decía: ‘no te preocupes, se subió a un avión y se fue a Malvinas’. Pero él estaba con una pistola en la cabeza”.

Finalmente, cuando la Agencia Télam abrió, se pudo comprobar que era un enviado de la agencia y Ricardo volvió a casa. “Cuando nos encontramos, fue un muro de llanto”, recuerda Richard. “Pero principalmente por el miedo que tuvo ella”.

Un oficio entre grandes periodistas

Para Ricardo, lo que sucedió esa madrugada del 2 de abril fue una gran anécdota de una de las coberturas más importantes que tuvo en su carrera. Es que Comodoro, durante el conflicto por Malvinas, se convirtió en el centro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y toda la rutina de la ciudad se vio modificada entre apagones, unidades militares y un hospital que recibió a cientos de heridos.

Ricardo recuerda esos días. “Estábamos en todas las actividades. En el hospital, cuando volvían los prisioneros, y las conferencias que todos los días se hacían en la Cámara de Comercio, porque éramos nosotros los que trasladábamos desde acá la información a Buenos Aires. Me acuerdo que uno de los periodistas que vino, Eduardo Parise, venía sin ropa de abrigo y se tuvo que llevar un gamulán nuestro, porque iba sin nada. Fue una experiencia linda, pero a la vez difícil, porque estábamos pendientes de lo que ocurría en Malvinas.”

Del conflicto quedan decenas de anécdotas, tanto en la vida cotidiana como en lo laboral y Richy no se olvida de cada detalle, como tampoco lo hace con aquellas tardes de radio junto a Carlos Omar o las interminables charlas con “Cococho” y Daniel Alonso, tiempos de periodismo de libreta y lapicera, calle y primicias que se trabajaban con tiempo y antelación, un periodismo distinto que se vivió en tiempos de guerra, algo impensando en el actual siglo XXI.