La historia del horno de ladrillos “La Resistencia”: cuando Comodoro se construía con barro y caballos

Técnica Superior en Periodismo y Producción de Contenidos (Éter Escuela de Comunicación). Actriz y narradora de historias de vida, cultura y emprendedores. En Comodoro Rivadavia, cuento lo que nos pasó y lo que nos pasa.

“Teníamos un pisadero donde se metían unos once caballos que giraban en círculo para amasar el barro. Había una persona que los arriaba porque el barro era duro y les costaba avanzar”, recordó Andrés Belcastro, de 87 años, un comodorense que vio crecer a la ciudad. Su padre, Antonio, era un inmigrante italiano que en 1910 fundó, junto a otro paisano, “La Resistencia”, un horno de ladrillos.

¿Cuántos comodorenses sabrán de la existencia de estos hornos? Cuesta imaginar aquel Comodoro Rivadavia del siglo pasado. No existía el reparto a domicilio, ni páginas web donde, con un solo clic, se pudieran comprar materiales, por ejemplo, de construcción.

Comodoro Rivadavia se fundó en 1901 y, en sus primeros veinte años, las viviendas del pueblo se construían básicamente con chapa de zinc y madera. Muy pocos realizaban construcciones en mampostería.

Entre el cerro y el mar, el pueblo crecía y muchas de las personas que llegaban para trabajar instalaban sus negocios en función de la demanda y de las necesidades del momento.

Fue así que Antonio Belcastro cruzó varios mares desde Cittanova, Italia, llegó a Buenos Aires, aprendió el oficio de la albañilería, luego se fue a Trelew y, al fin, en Comodoro Rivadavia encontró un lugar para establecerse y formar una familia.

Andrés recibió a ADNSUR en su casa, junto a su hija Andrea, su hermana Catalina y su cuñado. Sobre la mesa del comedor, una pastafrola y varias tazas de café preparaban la tarde para una extensa charla.

Andrés Belcastro nació en 1938 y se crió en el seno de una familia numerosa. Eran siete hermanos en total y en la casa siempre se acogía a cuñados y familia en general.

“Los primeros recuerdos de mi vida son entre las hileras de ladrillos que se llenaban de pajaritos, por el pasto que se le ponía a la mezcla”, añoró Andrés.

HORNO DE LADRILLOS “LA RESISTENCIA”

Toda historia tiene un principio y a cada hecho lo antecede otro. Para contar la de estos hornos de ladrillos habría que remontarse, tal vez, a cuando Antonio Belcastro se fue de Italia siendo muy joven. Su destino era Estados Unidos, pero en Migraciones lo rechazaron por un supuesto problema en un ojo y lo ubicaron en la cola del barco que partía hacia la Argentina.

Andrés recordó muchos detalles sobre la juventud de su padre y sus periplos en búsqueda de un futuro mejor. Desarraigo, soledad, un castellano por aprender y los paisanos que siempre estaban para darle una mano.

Kilómetros van, kilómetros vienen, llegó a Comodoro Rivadavia en 1908 aproximadamente. El pueblo crecía y las posibilidades para emprender eran muchas; así, Antonio Belcastro, junto a Bruno, otro italiano, instaló su primer horno de ladrillos.

“Los hornos se ubicaban en terrenos que tenían buena tierra; el primero lo instalaron en las manzanas donde hoy están las oficinas judiciales, en Av. Portugal y Monseñor de Andrea”, comentó Andrés.

Posteriormente se mudaron a un terreno entre la Av. Polonia y Roca, y allí, los hornos de ladrillos “La Resistencia” comenzaron a producir la materia prima de incontables paredes y hogares que todavía guardan su huella en Comodoro Rivadavia.

Los hornos “La Resistencia” se fundaron en 1910 y funcionaron hasta fines de la década del 50, aproximadamente. Este horno no era el único, pero abasteció a muchas construcciones de la ciudad.

Andrés recordó que su padre le contó que el edificio del Banco Nación, en una de sus etapas, fue construido con ladrillos de “La Resistencia”.

FABRICAR LADRILLOS, UN TRABAJO DE TRACCIÓN A SANGRE

“El trabajo en los hornos de ladrillos era muy duro. Los trabajadores tenían que hacer todo a mano; estaban expuestos al barro, al agua y al humo”, expresó Andrés.

La producción de ladrillos era totalmente artesanal: la máquina era el cuerpo del hombre y se contaba con poca tecnología que les aliviara su trabajo.

“Creo que en el '45 más o menos se dejaron de usar los caballos y se los reemplazó por la máquina de pisar barro, que la hacían en el colegio Dean Funes”, detalló Belcastro.

LOS CABALLOS

Una de las imágenes más potentes que guarda Andrés es la de los caballos que hacían gran parte de la fuerza y el trabajo inicial. Recordó estar en el centro del corral, ayudando para que la tropilla se moviera y pisara el barro de forma pareja. “A los caballos les costaba avanzar porque el barro era muy duro, pero después de varias vueltas se ablandaba”, expresó Andrés.

Una vez que terminaban su tarea de amasado, los llevaban a la playa por la Av. Dalle Mura, ya que era necesario sacarles el barro para que no se enfermaran. Al parecer disfrutaban mucho del mar, porque costaba sacarlos de allí.

Después de los baños, la tropilla corría libre hasta lo que hoy es Bella Vista Sur; allí se alimentaban y descansaban hasta que otra vez los buscaban para volver a su trabajo. Podría decirse que cumplían con turnos rotativos de trabajo.

EL BARRO

La tierra debía ser de buena calidad y con poca arcilla para evitar que los ladrillos se rompieran, y eso determinaba el lugar para asentar los hornos. Para que la tierra se ligara, la mezclaban con pasto, con abono y, en ocasiones, usaban algas también.

El insumo de agua era indispensable. Andrés no recuerda exactamente de dónde la traían, pero una de las opciones era que hicieran pozos y utilizaran el agua de las napas.

LA LEÑA

La leña que usaban para los hornos era la malaespina y se la encontraba en grandes cantidades en lo que hoy se denomina Altos de la Villa, en Rada Tilly.

Es posible que en un principio la buscaran en carros tirados por caballos, pero el progreso les dio la posibilidad de comprar un camión, al que cargaban al máximo para abastecerse de leña.

“Cuando yo tenía 13 años ya manejaba el camión; me acuerdo que una vez hice una mala maniobra y se cayó toda la carga de la caja; los obreros casi me matan”, relató Andrés.

En el siglo pasado, trasladarse de un punto del pueblo a otro era complicado, debido a la escasez de los medios de movilidad y al estado de los caminos, entre otras cosas.

Andrés recordó que su familia vivía, en principio, en un conventillo que estaba atrás de la catedral, pero que su padre y su paisano Bruno se quedaban casi toda la semana en un refugio de chapa que tenían donde estaban los hornos.

Belcastro intercambiaba recuerdos con su hermana Catalina, que, aunque es más joven, conoce la historia por los relatos familiares que se transmitieron a través del tiempo.

Una posa pava sobre la mesa oficiaba de corral y las manos de Andrés Belcastro reconstruían aquellos hornos paso a paso. Sus manos eran barro, carretillas, bateas, adoberas y fuego.

A pesar de que Andrés era pequeño y pasaba gran parte de sus días en la escuela, recordaba los pasos a seguir en los hornos y en su relato aclaraba: “No recuerdo bien si esto era así”.

Lo que sigue son los pasos de la fabricación artesanal de ladrillos. Puede que no sean exactos, pero sirven para que los curiosos comprendan el trabajo que implicaba producirlos. Un oficio duro y esencial para el crecimiento del pueblo.

LA FABRICACIÓN ARTESANAL DE LADRILLOS

Preparación del barro: Se sacaba tierra de las barrancas con carretillas y se le añadía pasto entremezclado para que hiciera liga. Luego se le ponía agua para formar el barro.

Se sacaba tierra de las barrancas con carretillas y se le añadía pasto entremezclado para que hiciera liga. Luego se le ponía agua para formar el barro. Amasado: Se metían diez u once caballos en el corral donde estaba el barro. Una persona los arriaba para que lo amasaran. Esto duraba tres o cuatro horas.

Se metían diez u once caballos en el corral donde estaba el barro. Una persona los arriaba para que lo amasaran. Esto duraba tres o cuatro horas. Corte de ladrillos : Los obreros sacaban el barro amasado del corral en carretillas y se disponían a marcarlo y cortarlo con una adobera. Esta tarea se realizaba en las extensiones del terreno a las que llamaban "canchas".

: Los obreros sacaban el barro amasado del corral en carretillas y se disponían a marcarlo y cortarlo con una adobera. Esta tarea se realizaba en las extensiones del terreno a las que llamaban "canchas". Secado inicial : Los adobes se dejaban en el suelo de la cancha durante aproximadamente un día para que se secaran un poco y pudieran manipularse sin desarmarse.

: Los adobes se dejaban en el suelo de la cancha durante aproximadamente un día para que se secaran un poco y pudieran manipularse sin desarmarse. Apilado para secado: Después del secado inicial, cada cortador apilaba sus adobes alrededor de las canchas, intercalándolos y dejando aire en el medio para que continuaran secándose.

Después del secado inicial, cada cortador apilaba sus adobes alrededor de las canchas, intercalándolos y dejando aire en el medio para que continuaran secándose. Armado del horno: El horno se construía cada vez que se hacía una cocción. Se colocaban los ladrillos secos, dejando espacio para la leña. La estructura tenía forma piramidal sin punta para darle estabilidad.

El horno se construía cada vez que se hacía una cocción. Se colocaban los ladrillos secos, dejando espacio para la leña. La estructura tenía forma piramidal sin punta para darle estabilidad. Carga de carbón : Entre cada capa de ladrillos dentro del horno se colocaba carbón, especialmente en las primeras tres capas.

: Entre cada capa de ladrillos dentro del horno se colocaba carbón, especialmente en las primeras tres capas. Revoque del horno: Antes de encenderlo, el horno se revocaba con una mezcla de barro, agua y mucha bosta. Esta mezcla lo cubría y se dejaba solo la parte superior abierta para que saliera el humo.

Antes de encenderlo, el horno se revocaba con una mezcla de barro, agua y mucha bosta. Esta mezcla lo cubría y se dejaba solo la parte superior abierta para que saliera el humo. Cocción : Se colocaba leña en las boquillas y se encendía el fuego. Cuando el humo salía blanco por los costados, era señal de que los ladrillos se estaban cocinando. El horno quedaba encendido entre quince y veinte días.

: Se colocaba leña en las boquillas y se encendía el fuego. Cuando el humo salía blanco por los costados, era señal de que los ladrillos se estaban cocinando. El horno quedaba encendido entre quince y veinte días. Enfriamiento y desarmado: Una vez terminada la cocción, el horno se enfriaba y luego se desarmaba para extraer los ladrillos.

LA HISTORIA DE UNA FAMILIA Y UN PUEBLO

¿Hasta dónde puede separarse una historia familiar de la de un pueblo? La vida cotidiana de la familia Belcastro en el siglo pasado refleja, en muchos aspectos, lo que ocurría en Comodoro Rivadavia.

Los sacrificios, las dificultades y los logros familiares no fueron hechos aislados, sino parte de una historia colectiva: la de una comunidad que, con esfuerzo, hizo crecer la ciudad.

Fuente bibliográfica: libro “Comodoro Rivadavia. La construcción de una urbanidad multipolar. 1901-1955” de Graciela Ciselli.