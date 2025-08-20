El Día del Niño en el Hospital Regional de Comodoro tuvo una visita inesperada: Batman apareció en los pasillos para saludar a los chicos internados, repartir golosinas y dejar un mensaje de fuerza y esperanza.

La iniciativa surgió de Ricky Wilberger, un vecino que desde hace dos años se viste como el superhéroe para compartir momentos especiales en distintos eventos y, sobre todo, con quienes atraviesan situaciones difíciles.

Con su traje negro y la clásica máscara, Batman recorrió las salas pediátricas llevando sorpresas. Para los más pequeños, ver a su héroe cruzar la puerta fue un gesto que rompió la rutina hospitalaria y convirtió el día en algo inolvidable. “Un verdadero héroe no siempre lleva capa”, fue el mensaje que le dejó a un niño internado, registrado en un video que se viralizó.

“Esto que estoy haciendo lo empecé hace dos años. Comenzó como un hobby, yendo a eventos como la Comic Con”, cuenta en diálogo con ADNSUR. “Después surgió la idea de visitar a los chicos en el hospital, que puedan ver a su héroe llegar con un mensaje y un paquetito de golosinas”.

El año pasado perdió su trabajo y comenzó a recibir donaciones de vecinos que quisieron acompañar su propuesta solidaria. Con ese apoyo, sigue adelante. “El mensaje que tiene Batman es continuar, seguir, levantarse. Muchas veces alguien queda internado y no sabe cómo seguirá su vida. Lo que propone Batman es ayudar a quienes más difícil se les hace”, explica.

Para Jorge, el mejor reconocimiento está en las sonrisas que despierta: “Las cosas positivas las hacemos en vida, y eso es lo lindo que nos llevamos”.