En la esquina de Avenida Kennedy y Polonia, todos los días se repite la misma postal: Sergio, un canillita con más de 25 años de oficio, se planta firme para cumplir una misión difícil en estos tiempos: vender diarios en Comodoro Rivadavia.

A simple vista parece una rutina más, pero detrás de ese hombre que madruga desde la una de la mañana para repartir ejemplares hay una historia de sacrificio, incertidumbre y un profundo apego a un oficio que se resiste a desaparecer.

“Hace 25 años que estoy acá, es prácticamente una vida”, cuenta en diálogo con SETA TV, con una mezcla de orgullo y tristeza. La llegada de internet cambió por completo el panorama: si antes un domingo podía vender 100 ejemplares, hoy apenas alcanza a colocar 20. “Saco 15 diarios y a veces vendo cinco”, admite.

Lo que lo sostiene son sus clientes mensuales, vecinos que le pagan de manera fija y a quienes cuida con esmero para que nunca les falte el diario. “De eso vivo; con eso pago la luz, el gas y la comida”, explica.

Su rutina es agotadora. A la una de la madrugada ya está en movimiento: busca los diarios, los reparte en distintos barrios de la ciudad y recién a las tres de la tarde regresa a su casa. Son más de 14 horas de trabajo todos los días, incluidos domingos y feriados. “Yo a la casa no llego hasta después de las dos de la tarde. Ando todo el día, de lunes a lunes”, resume.

En Comodoro, los canillitas ya son una especie en extinción. Apenas quedan unos pocos puestos fijos y Sergio es uno de los últimos que mantiene en pie la tradición. “Antes éramos muchos, ahora quedamos cinco o seis en toda la ciudad”, lamenta. El oficio se fue apagando junto con la costumbre de comprar el diario en papel. Sin embargo, él sigue firme en su esquina, convencido de que alguien siempre va a necesitar ese ejemplar matutino.

El acompañamiento de la gente es lo que le da fuerzas. Con los años, los vecinos lo adoptaron como parte del paisaje cotidiano: algunos se acercan con un café caliente, otros con alimentos para ayudarlo a sobrellevar la situación. “Me trajeron harina, fideos, de todo”, cuenta emocionado.

Es en ese momento cuando su voz se quiebra y sus ojos se llenan de lágrimas. “Uno está en la buena y en la mala… me emociono porque es difícil, porque hay que cuidarse de todo, hasta de que no te roben. Pero la gente siempre me acompaña”, confiesa conmovido.

Trabajar en la calle también implica riesgos. Sergio reconoce que debe estar atento a cada movimiento, cuidándose de los “trapitos” o de quienes intentan aprovecharse de su vulnerabilidad. “Estoy más parado que sentado porque si viene uno de atrás y te roba, no lo ves. Tenés que estar con los ojos en todos lados”, explica. A pesar de todo, sigue en pie, resistiendo en una ciudad donde el viento y la soledad de la madrugada son sus compañeros de trabajo.

Para muchos jóvenes, el oficio del canillita es apenas un recuerdo de otra época. Sergio, en cambio, lo mantiene vivo a fuerza de sacrificio, madrugones y la fidelidad de quienes todavía esperan su diario en la puerta de casa. “Yo siempre estoy acá, aunque haya viento, lluvia o nieve”, repite.

Mientras acomoda los pocos ejemplares que le quedan, saluda a un vecino que se acerca a comprarle. Esa simple escena refleja toda una vida dedicada a un oficio que se niega a desaparecer, sostenido por la dignidad y la perseverancia de un hombre que nunca bajó los brazos.