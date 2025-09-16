El helado puede ser mucho más que un postre: puede convertirse en una experiencia. Esa fue la idea que inspiró a Daniel Otero, comerciante marplatense, y a su hijo Christian, exfutbolista y representante FIFA, cuando en 2011 decidieron abrir un local en Mar del Plata.

Sin experiencia en gastronomía, pero con la convicción de que hacía falta innovar en un rubro que parecía estancado, crearon Lucciano’s, una heladería que en pocos años pasaría de un pequeño local en “La Feliz” a conquistar ciudades de todo el mundo, y hasta el Vaticano.

La apuesta fue arriesgada: viajaron a Italia, trajeron maquinaria de última generación y convocaron a maestros heladeros para aprender desde cero. El objetivo, según explican en su página oficial, fue crear el helado premium más exigente del mercado, combinando materias primas nacionales con insumos de excelencia internacional: chocolates belgas, pistachos de Sicilia, cacao de Costa Rica y mascarpone de Lombardía.

En palabras de Christian Otero, recogidas por Clarín, “si encontramos algo mejor a lo que tenemos, lo cambiamos. No nos ata la tradición, nos mueve la innovación”.

Ese espíritu los llevó a crecer de forma acelerada. Tras consolidarse en Mar del Plata, dieron el salto a Buenos Aires en 2015 con una estrategia que resultó un acierto: lanzar los “ice pops”, palitos helados intervenidos con formas de Minions o superhéroes que se hicieron virales en Instagram. “Fue publicidad gratuita, la gente cruzaba la ciudad para probarlos”, recordó Otero en La Nación. Ese impulso les permitió abrir nueve locales en apenas cuatro meses.

Hoy Lucciano’s cuenta con 85 locales, 17 propios y el resto franquicias, abastecidos desde dos plantas en Mar del Plata y una tercera en Italia. La expansión no se detiene: planean llegar a 250 heladerías en los próximos tres años. La marca ya desembarcó en Uruguay, España, Italia y Estados Unidos, y en breve abrirá en Paraguay y México. También proyectan llegar a Marruecos y Emiratos Árabes, con contratos ya firmados.

A nivel nacional, Chubut será sede de una de sus próximas aperturas. La marca, según informó LU17, desembarcará en Puerto Madryn con un local ubicado en la esquina de 28 de julio y Mitre, donde actualmente se realizan los trabajos de refacción.

Se trata de la segunda cadena importante que anuncia su llegada a la ciudad balnearia, luego de que se confirmara que Starbucks abrirá un local en la esquina de Alfonsina Storni y Boulevard Brown, con una vista inmejorable al Golfo Nuevo.

El helado que conquistó al Papa Francisco

Uno de los hitos más resonantes de la historia de la empresa ocurrió en Roma. Apenas inauguraron su local en la capital italiana, Christian Otero logró, gracias a un intermediario, hacerle llegar un helado al Papa Francisco. El Pontífice quedó fascinado con el sabor de dulce de leche y no solo repitió pedido todos los fines de semana, sino que incluso envió una carta para expresar su entusiasmo. Ese reconocimiento se convirtió en un símbolo del camino recorrido por la heladería marplatense.

El crecimiento de la marca no se explica solo por su helado. Los locales tienen un diseño diferencial: ninguno es igual a otro. En Barcelona, la ambientación simula una nave espacial; en Roma, una máquina del tiempo; en Valencia, una juguetería con soldaditos de plomo y osos de peluche. Esa apuesta estética los convirtió en la “heladería más instagrameable del mundo”.

Pero la clave, insisten sus dueños, sigue siendo la calidad. “Por más que tengas un excelente marketing, si después la gente prueba el helado y no acompaña, ya se perdió. Para ganar clientes recurrentes hay que sostener la calidad”, señala Christian Otero. Actualmente, Lucciano’s produce tres millones de kilos de helado a granel por año y 3,5 millones de ice pops, además de proyectar nuevas líneas de alfajores marplatenses bajo su marca.

Con más de 220 empleados directos y 700 en franquicias, la compañía ya forma parte del selecto grupo de marcas argentinas con proyección global. Y ahora, la expansión llega también a Chubut, donde abrirá su primer local.