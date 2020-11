COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Es una actividad que me apasiona. Siempre me gustó e interesó el tema vinos, y hoy puedo hacerlo y es una gran satisfacción”, dice Oscar Ayestarán, el comodorense que se volcó a la actividad enóloga y que la última semana tuvo la dicha de saber que dos de sus vinos fueron premiados en USA Wine Ratings, certamen en el que participaron bodegas de 30 países del mundo.

El reconocido abogado de Comodoro Rivadavia hace cinco años comenzó a incursionar en la actividad enóloga en la zona de El Hoyo, en los viñedos emplazados sobre el faldeo del cerro Currumahuida; justo allí donde dio sus primeros pasos la vinicultura de Chubut.

Para entender de qué hablamos hay que volver al pasado. Cuenta la historia que a fines de la década del 90 nació Patagonia Wines. A solo 18 kilómetros de El Bolsón surgió ese emprendimiento que llegó a tener seis tipos de varietales en 25 hectáreas cultivadas. Patagonia Wines fue denominada la bodega más austral de Latinoamérica y fue la única que estuvo inscripta en el Instituto Nacional del Vino, pero luego de años de crecimiento, el sueño terminó y la firma cambió de dueños.

Ayestarán compró parte de ese viñedo y así comenzó a darle forma a su propio hobby, sin imaginar que el proyecto iba a crecer más allá de sus expectativas y a obtener excelentes resultados que le permiten seguir soñando.

“Siempre está la fantasía que tenemos los que vivimos en Comodoro que nos encanta la cordillera y buscamos un lugar para vivir”, dice Ayestarán a ADNSUR. "Entonces, me ofrecieron un predio que tenía viñedos y surgió el desafío de ponernos a producir algo de lo que poco sabíamos, pero a poco fuimos conociendo el negocio, la industria y creciendo poco a poco”.

Ayestarán admite que los viñedos ya no son “un hobby... Las cartas que hoy muestra el producto no son de un hobby. No me imaginé que iba a llegar a estos niveles de referencia, pero la verdad que es un producto serio e interesante para el mercado”, asegura.

Según cuenta el abogado los viñedos producen alrededor de 6000 litros de vino, y el horizonte a mediano plazo es alcanzar los 10.000. Como parte del proceso de crecimiento en enero la firma abrirá su propia bodega, el lugar donde atenderá a sus clientes como una forma de combinar vinos con turismo.

La última semana “Oriundo” tuvo el reconocimiento al trabajo realizado. En la USA Wine Ratings que se desarrolla cada año en San Francisco, en el estado de California, dos de sus vinos ganaron medallas de plata. Se trata del Merlot y el vino blanco trivarietal White Collection 2019.

“La verdad que es algo muy importante y nos ha sorprendido por la muy buena evaluación y calificación que obtuvimos”; admite Ayestarán. “Siempre se observó que los vinos eran de calidad. Producimos muy buenos espumantes, vinos blanco de muy buena calidad, pero los tintos nos están sorprendiendo precisamente por estas premiaciones que ha obtenido el merlot en varios concursos en los que hemos participado”.

Según explicó, en el concurso se evaluó el producto a través de una cata ciega, el packaging en cuanto a presentación y calidad de presentación, y la relación precio - calidad.

Pero como dijo Ayestarán esta no fue la primera competencia en la que participó la incipiente bodega. La primera fue en San Juan, en el marco del 30° aniversario de catas del Consejo Profesional de Enólogos, hace dos años atrás.

Allí participaron productores de Salta y Chubut, las zonas más extremas de vinos en Argentina, y Oriundo obtuvo una medalla de oro frente a bodegas de la talla de Luigi Bosca y Salentein.

Para Ayesterán esto forma parte del trabajo realizado, pero también de las bondades del suelo de la provincia. “Chubut tiene emprendimientos por todos lados. En Sarmiento, Gan Gan, Gastre, Paso del Sapo. Es una potencial industria que está creciendo con calidad y esto es lo interesante, porque nuestra provincia por varias razones permite generar un producto de alta gama. Nosotros estamos donde nació todo, apuntando a un producto de calidad”, sentenció Ayestarán.