Juan y Lucas Fiscina tienen 26 años y bucean en las costas de Puerto Madryn. Se dedican a la pesca artesanal de pulpos, una práctica que realizan en apnea, es decir, sin oxígeno, solo con la capacidad de contener la respiración por cortos períodos de tiempo. Lo hacen con un gancho, desde hace años, como parte de su trabajo cotidiano. Pero esta vez, el mar les tenía preparado un episodio que no iban a olvidar jamás.

Todo ocurrió durante una jornada habitual de pesca en la zona sur del Golfo. Juan estaba bajo el agua cuando sintió algo moverse a toda velocidad a su lado. Era una orca. “Pensé que me iba a chocar. Fue rapidísimo, no me lo esperaba. Si pasaba tranquila, era distinto, como ver una ballena o un lobo marino, pero pasó como un tiro”, relató todavía sorprendido, en diálogo con Jornada Radio.

En cuestión de segundos, el animal ya se encontraba a cientos de metros de distancia. Su hermano Lucas, que no vio directamente el momento, recibió un aviso inmediato: “Lo llamé para avisarle que estaban las orcas, que no se metiera para abajo. Fue demasiado rápido y me asustó”.

Ambos reconocen que nunca buscan este tipo de encuentros. “Cuando hacés apnea no vas a buscar nada, las cosas se te vienen solas. Nosotros vamos a pulpear y nada más. No usamos cámara, no filmamos. Si se acercan, bien, pero preferimos que no estén”, explicó Lucas.

La sorpresa fue aún mayor cuando, al regresar al auto, encontraron un cartel en el parabrisas del auto, al finalizar la jornada: “Los filmamos con las orcas. Para ver el video, envíenos un WhatsApp”. Al contactarse, alguien —que decidió mantenerse en el anonimato— les compartió el video que rápidamente se volvió viral: se ve con claridad cómo la orca pasa a escasos centímetros de Juan bajo el agua.

Ambos reconocen que fue el mayor susto que vivieron en el mar. "Pensé que me pegaba un coletazo y me mandaba a volar. Pero se ve en el video cómo me esquiva. Por suerte no quiso", contó Juan.

“Los primeros minutos después del susto me quedé arriba recalculando lo que había pasado. Lucas ya se reía y volvió a pulpear. Yo esperé un poco más, pero después seguimos”, agregó.

Lejos de quedar traumados, los hermanos siguen yendo al mar. “Estamos acostumbrados. Pasan muchas cosas lindas en el agua, no todo es susto. Y también te ayuda a conocerte, a controlar los pensamientos”, explicó Lucas sobre la práctica de apnea, que también consideran un ejercicio de conexión con uno mismo.

La experiencia dejó una anécdota inolvidable, pero también un mensaje de respeto hacia la fauna marina. “No hay que ir a buscarlas. Si quieren, vienen solas. Nosotros estamos en su hábitat. Hay que tener cuidado y no abusar de estos encuentros”, reflexionaron.

La pesca de pulpos en apnea es una actividad distintiva en la región. Estos jóvenes, que llegaron desde Buenos Aires y crecieron en Madryn desde chicos, representan una nueva generación de trabajadores del mar. Conocen el océano, lo respetan y lo transitan con la naturalidad de quien se crio junto a sus olas. Esta vez, el mar les regaló un susto, pero también una historia para toda la vida.