En una emotiva entrevista en el programa "Me invitó un amigo" de Seta TV, Verónica, madre de Lara, compartió la historia de su hija y el esfuerzo que hizo para conseguir una bicicleta propia. Lara , de 15 años, había soñado con tener su propia bicicleta, pero debido a las dificultades económicas de la familia, Verónica no podía comprársela en ese momento.

"Un día Lara me dijo que quería una bicicleta. Yo le expliqué que no podía comprarle una, pero le propuse hacer budines y tortas, como ya lo habíamos hecho para los viajes deportivos de ella", relató Verónica. La menor se dedicó a trabajar con esfuerzo, vendiendo los productos que preparaba, hasta lograr finalmente comprar su bicicleta.

Sin embargo, su felicidad fue efímera. Un día, mientras las bicicletas estaban estacionadas afuera de su casa, un ladrón saltó el paredón y se llevó la bicicleta de Lara, dejando intacta la de su hermana. "Fue un golpe muy fuerte para ella, ver cómo todo el esfuerzo que había hecho se perdía en un segundo", compartió Verónica.

Ante el dolor y la impotencia, Verónica publicó la historia en su cuenta de Facebook, no para pedir ayuda, sino para expresar su frustración. "No pedí dinero, solo quería contar lo que había pasado. Me dolió mucho ver cómo el esfuerzo de mi hija se esfumaba", aclaró. La publicación rápidamente se viralizó, y aunque algunos ofrecieron ayuda genuina, también hubo personas que intentaron estafarla pidiendo dinero a cambio de información sobre el robo.

Verónica fue clara al rechazar cualquier tipo de asistencia económica: "No estoy pidiendo dinero, si hace falta, lo haremos entre la familia, pero no necesitamos que nadie nos dé nada". Sin embargo, la solidaridad de la comunidad no tardó en manifestarse. Don José Hogar, una empresa local, se conmovió con la historia y decidió regalarle una bicicleta nueva a Lara. "Agradezco mucho a Don José Hogar por el hermoso gesto. Es un ejemplo de cómo el esfuerzo de una persona puede inspirar a otros", expresó Verónica, visiblemente emocionada.

A lo largo de la entrevista, Verónica destacó los valores de su hija. "Lara es un gran ejemplo de esfuerzo. A pesar de las dificultades, sigue adelante. Estudia, juega al fútbol como arquera y está preseleccionada para la selección de Chubut. Es una joven muy comprometida y dedicada", comentó la madre con orgullo.

Verónica también expresó su frustración con el sistema de justicia. "Si el ladrón es atrapado, va a estar en prisión a costa de nuestros impuestos, y eso me genera mucha indignación. Mientras tanto, mi hija sigue esforzándose para salir adelante", concluyó.

Finalmente, Verónica agradeció a las personas que ofrecieron ayuda, como un joven que propuso regalar una bicicleta para sortear. Sin embargo, ella rechazó el ofrecimiento, ya que consideraba que Lara no la utilizaría y no quería aprovecharse de la situación.

La historia de Lara y su bicicleta robada es un testimonio de esfuerzo, solidaridad y el poder de la comunidad, que respondió con un acto de generosidad ante una situación difícil.