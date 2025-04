Eran cerca de las 23 de un día que ya no podía distinguir cuándo había comenzado. Desde hacía una semana, la vida era una secuencia infinita en la que recibía donaciones, hablaba con personas que querían ayudarlo, respondía cientos de mensajes y resolvía cómo llevar todo lo que iba juntando a General Cerri, la localidad bonaerense arrasada por una histórica inundación.

Mientras terminaba de llenar un tercer camión con ayuda para quienes habían perdido todo, Luciano Virgili (30) se dio cuenta de que le faltaba algo clave antes de emprender un nuevo viaje: la camiseta de Racing de Trelew que le había pedido Iván Taratycki para su hijo Gino, un adolescente de 17 años que vio cómo el agua se llevaba parte de su amada colección.

Esa misma noche, una amiga le confirmó que le había conseguido la camiseta. Lucino sabía que ese regalo, que muchos creerían menor ante una catástrofe como la que vivían Cerri y Bahía Blanca, le iba a sacar una sonrisa a Gino y su papá. “Cuando los conocí, yo estaba con un camión lleno de donaciones. Iván me podría haber pedido cualquier otra cosa, pero me pidió una camiseta.”, explica el joven trelewense, sobreviviente de una tragedia que enlutó a Chubut, cuando otros cuatro jóvenes que viajaban a Buenos Aires murieron tras ser chocados de frente por un conductor alcoholizado.

Ese encuentro inicial se produjo en el primer viaje que hizo Luciano desde Trelew a Cerri, para llevar ropa, camas, heladeras, colchones, bidones con agua y productos de limpieza que había juntado en una movida solidaria que arrancó desde la desesperación por ayudar a familiares que viven en la pequeña localidad bonaerense, ubicada a 14 kilómetros de Bahía, y fue creciendo hasta transformarse en algo mucho más grande.

El día de la inundación mi tío le mandó un video a mi mamá, con el agua a la altura de la ventana de la cocina. A partir de ahí, no pudimos hablar con ellos durante 36 horas. Al otro día, caí en lo que había pasado y decidí hacer algo. Publiqué en las redes y convoqué. La reacción fue increíble”, cuenta Luciano, que trabaja en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Así fue como se puso en marcha un operativo al que rápidamente se sumaron familiares, amigos y gente que lo contactó a través de las redes. Un vecino le prestó un depósito para guardar y clasificar las donaciones. Néstor Barrera, un transportista de Trelew, puso el camión y asumió los costos del viaje. Menos de tres días después, ya estaban en la ruta para recorrer más de 700 kilómetros hasta Cerri.

EL ENCUENTRO CON GINO Y UNA PASIÓN QUE LOS UNE

Después de un largo viaje, llegaron a su destino. “Primero descargamos parte de las donaciones en el barrio donde viven mis tíos y luego fuimos a llevar el resto a la escuela, para entregar las cosas a través de una familiar que trabaja allí. En el camino, empecé a ver cómo estaban todas las casas afectadas por la inundación y vi que en una reja había un montón de camisetas de fútbol colgadas”, recuerda Luciano.

La imagen le llamó la atención y tocó una fibra personal: en su casa tiene una colección de camisetas, la gran mayoría de su ídolo, Juan Román Riquelme. La más preciada es la que lleva la firma del actual presidente xeneize y tiene un valor especial: es igual a la que usaba su amigo Franco, fallecido en el accidente, cada vez que iban a la Bombonera.

“Frenamos cerca de esa casa y consulté de quién eran las camisetas. Iván me dijo que eran de su hijo y me preguntó de dónde era. Cuando le conté que venía de Trelew, me dijo que Gino tenía una de básquet de Racing y que quería una de fútbol”, explica Luciano sobre ese primer encuentro.

En la casa de Iván y Gino había entrado más de un metro de agua. “La mitad de su colección de más de 500 camisetas que tiene mi hijo quedó bajo el barro, por lo que tuvimos que ir lavándolas y secándolas en tandas, y por eso las colgamos en la reja. Vi que frenó un camión, se bajó un muchacho y empezamos a hablar. Me contó que también era coleccionista y fanático de Boca, como nosotros, y que venía de Trelew. Fue ahí que me surgió contarle que mi Gino tenía una camiseta de básquet de Racing, pero que le faltaba de fútbol. Me dijo que él iba a volver y que la traía”, cuenta Iván.

Gino heredó la pasión futbolera de su papá y comenzó a coleccionar camisetas hace poco menos de tres años. “Empezó a escribirle a clubes por Instagram y luego publicaba mes a mes lo que iba juntando. Se empezó a hacer una bola grande y ya tiene más de 500, todas donadas por clubes, jugadores y muchos hinchas”, explica el vecino de Cerri que en enero se quedó sin trabajo por el cierre de un molino de harina y en marzo perdió su auto por la inundación.

Mientras espera saber qué pasará con el seguro, Iván afronta una situación muy difícil: Gino tiene una discapacidad motriz que lo obliga a usar bastones canadienses y necesita trasladarse en coche para hacer trayectos largos. En abril se terminó la cobertura de la obra social que garantizaba las sesiones de kinesiología y que iba a permitir una nueva cirugía. Todo quedó suspendido. “Yo creo que en algún momento tendrá que darse vuelta la taba y empezar a mejorar todo”, se esperanza Iván, quien agradece la solidaridad de la gente que sigue llevando donaciones a Cerri.

UN ABRAZO INOLVIDABLE

Al ver la magnitud de la tragedia que golpeó a Cerri, Luciano ya había pensado en continuar con su campaña solidaria, pero el compromiso asumido con Gino y su papá reafirmó esa idea. Con la ayuda de las empresas de transporte Álvarez y Matcon, llenó con donaciones otros dos camiones. Uno partió desde Santa Cruz y realizó una parada intermedia en Puerto Madryn para juntar lo que se había recolectado allí, y otro salió desde Trelew con agua, comida y elementos de higiene.

Ya en Cerri, con un cansancio acumulado de días con pocas horas de sueño, Luciano cumplió su promesa: fue hasta la casa de Gino para entregarle la camiseta de Racing de Trelew, con el número 9 estampado en la espalda, y una de Guillermo Brown de Puerto Madryn. El adolescente y su papá le tenían preparado un regalo: la camiseta del Club Atlético Sansinena, el club del pueblo, y una remera de la peña local de Boca.

La felicidad del encuentro quedó retratada en una foto en la que Luciano, Iván y Gino muestran orgullosos sus camisetas. Los tres sonríen, en una imagen que parece lograr lo imposible: un rato de felicidad en medio de tanto dolor.

NUEVO OBJETIVO: RECONSTRUIR EL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DEL CENTRO DE JUBILADOS

Luego de los tres viajes realizados para entregar donaciones, Luciano puso en marcha una nueva iniciativa: juntar dinero para reconstruir el consultorio odontológico que funciona en el centro de jubilados de Cerri y que fue seriamente afectado por la inundación.

Luego de repasar cuáles son los equipos que hay que reemplazar, y asesorado por dos odontólogos de Trelew, inició una colecta para adquirir juegos de exploración, materiales de adhesión, instrumental de todo tipo, lámpara de luz halógena, descartables, un escritorio pequeño, estantería y esterilizadora.

Quienes quieran ayudar pueden hacerlo a través de donaciones de algunos de esos elementos o mediante una transferencia de dinero al alias Luciano.virgili. “Entre todos podemos hacerlo una vez más”, se ilusiona el joven trelewense.