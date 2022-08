Corchito es un perro y amigo fiel de Lucas Ocaña, un chofer de colectivo de la línea Oeste en localidad de La Plata. En las últimas horas se conoció su historia y se volvió viral en las redes sociales con las anécdotas de sus aventuras sobre ruedas.

El apodo se lo eligieron los colectiveros de la empresa, "por su forma, es petiso y tiene patitas cortas", señaló Lucas en una entrevista que publicó en su Tik Tok (@lucasfederico11).

El 15 de enero, Lucas estaba sentado abajo de un árbol previo a comenzar su jornada laboral y apareció. "No sé de dónde, pero se me acostó en las piernas y se quedó dormido. Ahí empecé a hacer videos para las redes y, desde ahí, no hay día que él no venga a saludarme", relató el chofer y agregó "entablamos una amistad que hasta el día de hoy sigue vigente".

"Un día, le dije 'Corcho, hay que salir a dar una vuelta' y se subió. Después se bajó cuando arranqué el coche. Le dije 'chau Corchito, nos vemos después'. Todos los días es así", explicó.

Corchito actualmente vive con una familia, cuenta con un lugar donde dormir, según indicó el chofer. Come tres veces al día y es muy querido por la zona de Romero, en La Plata, barrio que lo conoce y acompaña en su día a día. Aunque ganó el corazón de todos los colectiveros de la línea 111 del Ramal Oeste de dicha localidad.