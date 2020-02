CALETA OLIVIA (ADNSUR) - Los familiares de Joana Georgias aducen que falleció por negligencia de los profesionales del Hospital de Caleta Olivia y particularmente por los ginecólogos, quienes no supieron atenderla. Todo comenzó cuando ella se colocó un DIU y el ginecólogo, tras realizar ecografías y otros estudios no se percató que estaba embarazada de dos semanas.

Posteriormente, Joana comenzó a tener mucha fiebre y otros problemas. Fue intervenida quirúrgicamente para realizarle un legrado, aunque los médicos en esa oportunidad tampoco advirtieron que tenía el DIU. Allí comenzaron innumerables problemas de salud para mi hija que la llevaron a la muerte, de hecho desde que estuvo internada, nunca les dieron respuestas sobre la salud de ella al que consideran «mala praxis».

De esta manera, en las últimas horas una de las hijas de Joana Georgias publicó lo duros momentos que le toca vivir luego de la muerte de su madre, informó el portal El Diario Nuevo Día. “Basta de mala praxis, basta de malas diligencias, basta que no quede impune esto, el médico no puede andar en la calle, matando a más mujeres sin saber cómo atenderlas, basta por favor”, mi mama estaba embarazada con un diu puesto”, dijo.



Asimismo, relató que su madre se había ido a vivir a Las Heras. “A los días empezó con fiebre, y espero salir del trabajo para ir al hospital de Las Heras, su amiga le dijo que no porque no atendían bien, mi mama se vino hasta Truncado sola manejando, y llegó como a las 10 o 11, estaba temblando de fiebre en la cama, la llevamos en el auto a Caleta Olivia, llegamos a Caleta y la llevamos al hospital”.



“La atendieron y le hicieron una ecografía y unos análisis, después de eso la llevaron a maternidad, y le dijeron que le tenían que hacer un legrado urgente. Con una cirugía que duró como 5 horas, entraron millones de médicos pero nunca salía mi mamita, cuando la vi no era mi Mamá, estaba cambiada no era ella, totalmente hinchada irreconocible, después eso nos mintieron en todos los partes médicos, siempre nosotros con la esperanza de que todo salga bien cuando nunca fue así", describe en su relato estremecedor.



Por último, la joven alega que “A las horas llaman a mi abuela diciéndole que se presente con su papá para decirle que había entrado en muerte cerebral, mi mama ya estaba desconectada, ahí me quitaron lo más grande de mi vida, a mi fiel compañera, destruyeron una gran familia, me dejaron a mí y a mi hermanita sin mamá, solamente quiero que sepan cuanta falta de hoy en adelante" y agrega, "sólo pido justicia y le pido a Dios que le de fuerza a mi abuela que hoy está conmigo".