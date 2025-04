La confrontación entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani continúa intensificándose. La semana pasada, la presentadora de Viviana en vivo hizo pública su enemistad con la humorista y llegó a acusarla de robo.

Este lunes, Canosa fue aún más lejos al anunciar que planea presentar una denuncia por su presunta implicación en una red de trata de personas.

Según Canosa, Tagliani habría asistido a eventos del mundo del espectáculo en los que habrían participado menores de edad.

Además, insinuó que la comediante podría estar relacionada con la investigación que involucra a Marcelo Corazza, el productor detenido por formar parte de una organización dedicada a captar adolescentes con fines de explotación sexual. También dirigió acusaciones hacia otra artista, cercana a Tagliani, por su presunta complicidad.

“Antes de comenzar con este programa, quiero decir junto al doctor Juan Manuel Dragani, que está conmigo, que este miércoles 16 de abril, todo lo que voy a decir acá lo voy a ir a contar a Comodoro Py. Para que vean que no me ando con chiquitas“, sostuvo la periodista.

Y continuó: “Miren que he denunciado a presidentes, ministros, me he peleado con candidatos a presidente, pero lo que voy a contar hoy para mí es un horror, y van a ver cómo una cosa se va relacionando con la otra. Primero voy a arrancar con la historia, ya no de amistad, pero después el tema se pone muy heavy".

Además, la conductora se mostró firme en su postura y aseguró tener pruebas. “A mí hay temas que me irritan profundamente. Y por supuesto, los que más me irritan, además de la deslealtad y la ingratitud, son los temas de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia. Así que el miércoles voy a estar en Comodoro Py”.