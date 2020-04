RAWSON (ADNSUR) - La cuarentena va a comenzar a hacerse un poco más "flexible" a partir del próximo lunes en la provincia del Chubut, y los detalles que hoy fueron adelantados a los intendentes mañana los va a anunciar a toda la sociedad el gobernador Mariano Arcioni. ADNSUR ya te anticipó antes que en ningún medio el pasado martes cómo se pensaba esa apertura paulatina para algunas actividades económicas, y hoy temprano te contó en exclusiva cómo va a funcionar la plataforma para poder solicitar bienes y servicios. Ahora, te agregamos más detalles de última hora del anuncio que mañana hará el gobierno y que comenzará a cambiar gradualmente la vida restringida por la cuarentena.



Cómo ya se informó desde esta columna, se lanzará desde la semana próxima una página web, que se llamará tecuidamos.chubut.gov.ar. Allí deberán registrarse todos los comercios habilitados por el gobierno y aquellos proveedores de servicios que sean considerados esenciales para concurrir a los domicilios. En un primer momento, estos oficios serán muy restringidos, acotados a tareas indispensables de mantenimiento como la que realizan gasistas y electricistas, pero en breve se agregarán trabajos como plomería y también el personal doméstico que ayuda en el hogar con la limpieza y el cuidado de niños.



Respecto a la construcción, serán las empresas las que tramitarán los permisos para todos sus empleados, para obras de magnitud vinculadas a la inversión pública, mientras que por el momento no se estaría habilitando al albañil particular que realiza tareas menores en el ámbito privado, como tampoco a los pintores o jardineros.



En lo referente a la habilitación de comercios, el dato más urgente indica que el lunes en principio se habilitarán con un sistema de turnos on line, los lugares de pagos de servicios cómo Rapipago, Pago Fácil y las cooperativas de servicios públicos, que pidieron al gobierno está flexibilidad para poder recaudar. En todos los casos, deberán primero informar al gobierno que capacidad de gente tienen en base a las cajas y empleados de que disponen.



Según la información relevada por ADNSUR, todavía no comenzarían el lunes a ser habilitados a abrir al público negocios de venta de ropa, librerías, ni peluquerías, pero está calculado que se vayan agregando de manera paulatina con el correr de los días, siempre dentro de la plataforma en la que el ciudadano va a solicitar los productos que necesita y que va a funcionar como una "bolsa de trabajo", que además va a servir a la policía para pedir el DNI a los vecinos que están circulando y verificar si están dentro de los permisos. Caso contrario, enviarán un alerta desde su celular que será una primera advertencia de violación de cuarentena, si no se corresponde el día, horario o lugar en que se encuentra el vehículo.



El dato más reciente de la flexibilización, es que la prohibición para circular después de las 20 horas que se viene aplicando hace dos semanas, va a sufrir una variación: se va a permitir el delivery de comida a restaurantes, rotiserías, pizzerías y casas de comida hasta las 22,30. Pero las fuentes consultadas aclaran que sólo para el cadete que acerca la comida al domicilio, no para que el vecino se acerque a retirar, ya que en ese caso sigue el horario de las 19,30.



Y el último dato a tener en cuenta, más que en lo económico, tiene que ver con lo sanitario. Ante cada caso positivo de Coronavirus que se pueda dar en el futuro, o de fuertes sospechas de contagio, la página web que manejará el gobierno va a denegar el acceso para que se acerque un envío a un domicilio en particular o prohibirá a habitantes de esa casa poder salir a comprar, como una medida de control fuertemente restrictiva.