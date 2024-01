El pasado 24 de noviembre de 2023, un joven de 18 años murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente del Río Chubut. El trágico hecho sucedió en Rawson, cuando se había tirado a refrescarse junto a dos amigos.

Sin embargo, fueron arrastrados y, tras pedir ayuda, personal de bomberos que pasaba por la zona los ayudó. Luego, en medio de la correntada, uno de los chicos se les soltó y lo perdieron de vista.

De esta forma, comenzó un operativo de búsqueda, que contó con la colaboración de los equipos de la Policía, Bomberos de Rawson, Subsecretaría de Protección Civil, kayakistas, Guardavidas, empresas particulares y GEOP. En tanto, el cuerpo fue hallado el miércoles 29 de noviembre.

Este miércoles 17 de enero y en el marco de una jornada calurosa en gran parte de Chubut, Wanda, hermana del joven fallecido compartió un emotivo posteo en sus redes sociales. Allí, confirmó la instalación de dos carteles de concientización para recordar a las personas no bañarse en el Río Chubut, debido al peligro constante de sus aguas.

“Yo no sé si a alguien le va a servir leer esto, o si lo van a leer en realidad, pero ahí les va”, comenzó diciendo en una publicación de Facebook. “El 24 de noviembre el Río Chubut me robó a mi hermano, y me lo devolvió cinco días después. Cinco días de angustia, frustración y muchísimo dolor. Las primeras horas se llevaron la esperanza y dejaron solo agonía, tortuosa y lenta que se extendió por los siguientes días”, recordó la joven.

“Él se tiró a nadar, a pasar un rato con sus amigos, para pasar el calor insoportable que hacía ese día. Cómo tantos otros hacen e hicieron durante años. Hoy, 17 de enero, hace un calor horrible, insoportable, casi sofocante, y el río ofrece ese alivio fresco, pero ese río que se ve tranquilo, no lo es, no es un lugar para nadar, la corriente cambia constantemente y está tan lleno de cosas que puede llevarte de momento a otro, sin darte tiempo a pensar o reaccionar”, aseguró.

Asimismo, reveló que “yo sé que mi hermano, de ser consciente del peligro, no se hubiera tirado, pero él, a sus 18 años, como muchos otros no ven la peligrosidad, creen que porque les salió bien una o más veces, no les va a pasar”.

“Por eso, con el dolor de quién pierde una parte de su alma, te pido que no dejes que tu ego, o la soberbia de creer que no te va a pasar a vos, te haga parte de este dolor. Que este sea el primero de muchos carteles y de todo corazón espero que deje huella en la consciencia colectiva para que no perdamos a ningún pibe más”, concluyó.