La familia del joven asesinado en Caleta Olivia marchó para pedir justicia y el esclarecimiento del caso

El asesinato de Nahuel Marcial, un joven de Caleta Olivia que perdió la vida tras recibir un disparo hace poco más de una semana, conmovió a toda la comunidad y desató un fuerte reclamo de justicia. En medio del dolor y la indignación, familiares, amigos y vecinos se reunieron este lunes por la noche para marchar con antorchas y exigir el esclarecimiento del crimen.

La movilización avanzó por la avenida Independencia en un clima de respeto y silencio, interrumpido solo por los gritos de “Justicia por Nahuelito”, que resonaban entre el brillo de las llamas.

“Esta es una marcha de antorchas para pedir justicia y que el culpable pague por lo que hizo”, expresó Damián, hermano de la víctima, en diálogo con La Vanguardia Noticias.

Hallazgo fatal: confirmaron las causas de la muerte de una mujer y su beba de 2 meses en Caleta Olivia

La familia manifestó su malestar por la falta de avances en la investigación y apuntó contra la Policía y la Fiscalía por la falta de respuestas. También cuestionaron el trato hacia el principal sospechoso, identificado por su apellido Prat. “Nos indigna que siga usando el teléfono y las redes sociales como si nada”, señaló Damián, quien duda de que el detenido esté realmente bajo custodia.

Además, el joven aseguró que habría un segundo implicado, que habría estado en el vehículo desde donde se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nahuel. Según los familiares, este presunto cómplice se encontraría prófugo en Mendoza.

La marcha concluyó frente al Juzgado Penal N.º 1, en un clima de profundo dolor y silencio. “Mis padres están destrozados”, expresó Damián, mientras los asistentes sostenían antorchas encendidas y fotografías de su hermano en alto.

Rescate en tiempo récord: bomberos de Caleta Olivia salvaron a un hombre en la segunda laguna

EL CASO

Nahuel Franco Marcial tenía 18 años y murió tras ser baleado en inmediaciones del playón deportivo del barrio 17 de Octubre, en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia.

Por el crimen se encuentra detenido un joven identificado como T.P., quien se entregó el martes. Según trascendió, sería hijo de un conocido dirigente del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, Omar Pratt. La causa también apunta a un segundo involucrado que continúa prófugo.

El referente petrolero realizó un descargo en redes sociales, donde calificó el hecho como “lamentable”, pidió por la recuperación de Marcial y negó que su hijo haya participado del ataque. Además, denunció que su vivienda fue baleada y que también hubo disparos contra instalaciones del sindicato. “Sé que no es el momento, pero no puedo permitir que a mi hijo lo traten de asesino cuando él podría estar en esa situación”, comentó.

Tragedia en Santa Cruz: no respondía a los llamados; fueron a su casa y la encontraron muerta con su bebé

El ataque ocurrió el domingo alrededor de las 21, cuando, según testimonios preliminares, un vehículo interceptó a Nahuel sin mediar palabra y se efectuó un disparo. La policía llegó rápidamente al lugar y halló al joven tendido en el suelo, en estado grave.

Nahuel estaba acompañado por otras personas que expresaban conmoción y alarma por lo ocurrido. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde permaneció hasta este miércoles, cuando se confirmó su fallecimiento, producto de una herida perforante de arma de fuego con orificio de salida en la cabeza.

En la tarde del pasado martes, familiares y amigos de Nahuel se manifestaron frente a la Seccional Segunda para exigir justicia. La protesta terminó en incidentes, con pedradas, enfrentamientos y disparos. Los manifestantes creen que el presunto autor del ataque se encuentra detenido allí, lo que derivó en momentos de extrema tensión.

Murió Nahuel Marcial, el joven de 18 años baleado en Caleta Olivia

Con información de Tiempo Sur