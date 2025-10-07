La familia de una paciente comodorense solicita donantes de sangre: ¿Cómo y dónde colaborar?
Se trata de una paciente de Comodoro Rivadavia con una condición que requiere transfusiones recurrentes
La familia de una mujer comodorense apela a la solidaridad de la comunidad para conseguir donantes de sangre del tipo 0+.
Se trata de Hortencia Correa, una paciente que padece mielodisplasia, una condición que requiere transfusiones recurrentes.
Las personas que puedan y deseen donar podrán presentarse de 8 a 10 horas en el Banco de Sangre de la Clínica del Valle, Comodoro Rivadavia.
Previamente deberán comunicarse al 2804715570 o al 2974199992.
La importancia de donar sangre
⚪ Las donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud. He aquí algunos ejemplos de personas que precisan transfusiones:
⚪ Las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes, durante o después del parto, etc.).
⚪ Los niños con anemia grave, a menudo causada por el paludismo o la malnutrición.
⚪ Las personas con traumatismos graves provocados por catástrofes naturales y por el hombre.
⚪ Pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y médicas complejas, y enfermos de cáncer.
También se precisa sangre para realizar transfusiones periódicas en personas afectadas por enfermedades como la talasemia o la drepanocitosis; asimismo, se utiliza para la elaboración de diversos productos, por ejemplo factores de coagulación para las personas hemofílicas.