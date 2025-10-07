La familia de una mujer comodorense apela a la solidaridad de la comunidad para conseguir donantes de sangre del tipo 0+.

Se trata de Hortencia Correa, una paciente que padece mielodisplasia, una condición que requiere transfusiones recurrentes.

La familia de una paciente comodorense solicita donantes de sangre: ¿Cómo y dónde colaborar?

Las personas que puedan y deseen donar podrán presentarse de 8 a 10 horas en el Banco de Sangre de la Clínica del Valle, Comodoro Rivadavia.

Previamente deberán comunicarse al 2804715570 o al 2974199992.

La importancia de donar sangre

⚪ Las donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud. He aquí algunos ejemplos de personas que precisan transfusiones:

⚪ Las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes, durante o después del parto, etc.).

⚪ Los niños con anemia grave, a menudo causada por el paludismo o la malnutrición.

⚪ Las personas con traumatismos graves provocados por catástrofes naturales y por el hombre.

⚪ Pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y médicas complejas, y enfermos de cáncer.

También se precisa sangre para realizar transfusiones periódicas en personas afectadas por enfermedades como la talasemia o la drepanocitosis; asimismo, se utiliza para la elaboración de diversos productos, por ejemplo factores de coagulación para las personas hemofílicas.

