La familia de Ricardo Fort estalló contra Virginia Gallardo: “Ni en su cumpleaños publicó fotos con él..."

La tensión entre Virginia Gallardo y la familia de Ricardo Fort volvió a quedar al descubierto. Años después de su relación con el empresario, la actual diputada de La Libertad Avanza por Corrientes generó malestar al compartir una foto junto a su ex en plena campaña política.

Según contó el abogado de los herederos de Fort, César Carozza, la publicación fue vista como un gesto oportunista. “Esto fue puntualmente una campaña política en la que se utilizó a Ricardo. Eso fue lo único que dije”, aclaró el letrado en diálogo con Intrusos (América).

Carozza explicó que la familia se sorprendió por el uso público de la imagen: “No hay ninguna fecha especial que lo justifique. En todos estos años, Virginia nunca subió una foto de Ricardo para su cumpleaños ni para el aniversario de su muerte. Esto fue claramente parte de su campaña”.

Aunque descartó acciones legales, el representante de Marta y Felipe Fort remarcó que se trató de “un uso de imagen no consentido” y sugirió que Gallardo “buscó atraer votantes recordando su vínculo con Ricardo”.

El tema generó debate en el programa. Paula Varela contó que el posteo “explotó” en redes y multiplicó la interacción de Gallardo: “De tener doscientos comentarios pasó a tener cien mil”.

Mientras la familia Fort lo tomó como una maniobra fuera de lugar, desde el entorno de Gallardo defendieron la estrategia como parte del juego mediático de toda campaña. “Ningún candidato llega solo por presentar proyectos”, opinó Rodrigo Lussich, y Paula Varela agregó que la movida “logró instalar su figura en la agenda pública”.

Así, el recuerdo del “Comandante” volvió a colarse en la escena política y mediática, reavivando una historia que, a más de una década, sigue generando ruido.

Con información de Infobae