La 11.ª Expo Industrial y Comercial de Comodoro Rivadavia, el evento más importante del Golfo San Jorge, volvió a reunir a las principales empresas de la región. Y, entre stands de energía, minería y servicios, también hubo lugar para una de las novedades más comentadas: la presentación de la Ford Territory 2025, un SUV que combina potencia, diseño y tecnología de última generación.

“Es un nuevo modelo de Ford que estamos promocionando a través de un plan de ahorro. Es hermosísima y muy tecnológica, con un motor muy potente y mucho confort”, señaló Ezequiel Halliday, representante de ventas de Del Sol Automotores, mientras mostraba los detalles del vehículo al público que se acercó a la exposición.

Tecnología al servicio del conductor

La Territory 2025 llega equipada con un motor 1.8 turbo de 185 caballos de fuerza, caja automática de 7 velocidades y sistema cadenero. Pero lo que más llamó la atención entre los visitantes de la Expo fueron sus innovaciones tecnológicas: pantalla central de más de 15 pulgadas, cámaras 360°, control de velocidad crucero adaptativo y un techo panorámico eléctrico que abarca todo el vehículo.

“Es un SUV que prácticamente se maneja solo. La asistencia a la conducción permite frenar automáticamente, estacionar con precisión e incluso ajustar la velocidad según el tránsito”, explicó Halliday.

Con capacidad para cinco pasajeros, la nueva Territory se posiciona como el SUV más amplio de su segmento. “Es un vehículo muy buscado porque combina espacio con un nivel de tecnología que la diferencia del resto. La autonomía también es muy buena, algo muy valorado en un naftero”, destacó el representante de Del Sol Automotores.

Planes de compra y financiación

El modelo se ofrece en dos versiones, SEL y Titanium, con entrega inmediata o en plazos breves. “La financiación es accesible. Tenemos un plan 70-30, donde se financia hasta el 70% del valor y el cliente puede retirar la unidad desde la segunda cuota. Además, durante un año las cuotas son fijas, lo que da previsibilidad en un contexto económico complejo”, detalló Halliday.

También existe la posibilidad de acceder a la unidad mediante crédito prendario bancario en 12 o 18 cuotas, con entregas estimadas en apenas diez días.

Tres días para conocerla de cerca

La Territory 2025 estará en exhibición durante toda la Expo Industrial, que se extiende hasta el sábado. Quienes visiten el stand podrán conocerla en detalle, subirse al vehículo y consultar por planes de compra.

“La idea es que la gente venga, la pruebe, la vea de cerca. Es un modelo que sorprende por todo lo que ofrece”, concluyó Halliday, convencido de que la nueva Territory marcará un antes y un después en el mercado regional.