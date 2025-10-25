Los vecinos de Villa Carlos Paz y sus alrededores se vieron sorprendidos este viernes por la aparición de un Boeing 737, uno de los aviones más grandes de Latinoamérica, cuando sobrevoló a baja altura el lago San Roque.

Tras varias horas en las que se tejieron todo tipo de hipótesis en las redes sociales, se supo que la aeronave, propiedad del gobierno de Santiago del Estero, estaba realizando pruebas a fin de sumarse en el corto plazo a la lucha contra los incendios forestales que suelen originarse en Córdoba con la llegada de la época estival.

Según informó el gobierno de Córdoba, se incluyó un operativo de seguridad náutica para despejar potenciales riesgos. La acción de cooperación entre ambas provincias se llevó adelante con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación ante incendios forestales, con el propósito de optimizar la respuesta aérea y terrestre en este tipo de emergencias.

El episodio sorprendió a los vecinos, ya que, además de volar a baja altura, se pudo observar que desde el avión se arrojaba alguna sustancia hacia el lago, aunque luego se confirmó que era agua.

Durante este viernes el avión fue desplegado en el incendio activo de Guasapampa, donde efectuó múltiples descargas de agua, trabajando de manera articulada con el personal en tierra y las aeronaves de la DPA Córdoba.

La aeronave, un 737 Fireliner, es la más grande que se utiliza en la actualidad para combatir incendios, ya que puede transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante para combatir las llamas.

Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ANDSUR