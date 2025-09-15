El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras protagonizar un grave accidente de tránsito el pasado viernes. Su expareja y madre de sus hijas gemelas, Daniela Celis, se mostró visiblemente conmovida en la puerta del nosocomio y pidió una cadena de oración para su pronta recuperación.

Acompañada por Romina Uhrig, la influencer se limitó a dar declaraciones breves a la espera de un nuevo informe sobre la evolución de Medina. Mientras tanto, un parte médico oficial confirmó que su estado es estable, pero con pronósticos reservados debido a fracturas costales.

SI BIEN HAY ESTABILIDAD, SU ESTADO ES CRÍTICO

La preocupación en el entorno de Thiago Medina y Daniela Celis crece con el correr de las horas. El joven oriundo de González Catán, quien saltó a la fama por su participación en la última edición de Gran Hermano, permanece internado en estado delicado luego de que la motocicleta que conducía impactara violentamente contra un automóvil en la localidad de Moreno. El siniestro, ocurrido en la noche del pasado viernes, le causó heridas de consideración que motivaron su inmediato traslado y posterior ingreso a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

En medio de la incertidumbre, su expareja y madre de sus pequeñas hijas, Daniela Celis, se hizo presente en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Acompañada por Romina Uhrig, otra exconcursante del reality popular y amiga de la pareja, Celis fue abordada por la prensa que guardaba novedades en los afueras del centro de salud. Desbordada por la angustia, apenas pudo articular palabras. “No puedo hablar, por favor”, expresó inicialmente, con el rostro visiblemente afectado.

Ante la insistencia de los cronistas que buscaban conocer el estado de Medina, su respuesta reflejó la misma zozobra que vive la familia: “Yo quiero saber lo mismo”.

Viralizaron el video de Thiago Medina con la moto que lo llevó al terrible accidente que lo dejó en estado crítico

EL CONMOVEDOR PEDIDO DE ORACIÓN POR THIAGO

Tras un breve ingreso al hospital, Daniela Celis volvió a salir para continuar con la compra de insumos médicos que le habían solicitado. En ese momento, brindó más detalles sobre la situación, aunque aclaró que la información oficial la comunicará la familia del joven. "Todavía no tengo el parte médico, lo van a dar más adelante. Fui a entregar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más cosas y, después, vuelvo; la familia de Thiago, seguramente, les va a decir", comentó a los medios presentes.

Fue en ese instante cuando, con la voz quebrada por la emoción, realizó un conmovedor pedido a todos los seguidores y al público en general, apelando a la fe ya las buenas energías para la recuperación del padre de sus hijas, Laia y Aimé.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y pelea por su vida

“Por favor, solamente pedimos cadena de oración por Thiago, nada más eso; mucha luz, mucho amor, reiki, al dios que crean, que sientan, todo eso es fundamental y muy importante y, el día de mañana, las hijas de él y toda la familia se los vamos a agradecer”, manifestó la influencer, dejando en claro la gravedad del momento que atravesará.

PRONÓSTICOS RESERVADOS

Horas después de las declaraciones de Daniela, la periodista Mariela López Brown difundió, a través de la señal de noticias C5N, el contenido del nuevo parte médico oficial emitido por la institución sanitaria. El informe arrojó detalles precisos sobre el cuadro clínico que presenta Thiago Medina y los pasos a seguir en su tratamiento.

“El paciente, Thiago Medina, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, comienza el comunicado.

Así fue el mensaje que Thiago Medina compartió horas antes del fuerte accidente en moto

Asimismo, la parte brinda algo de alivio al confirmar un nivel mejoría, aunque mantiene la cautela. “Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronósticos reservados”, especifica el texto. Finalmente, adelanta las próximas acciones del equipo médico: “En el transcurso del día, se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costeras”, concluyó el informe.

Con información de La Opinión Austral, redactada y editada por un periodista de ADNSUR