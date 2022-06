La exitosa comodorense que fundó un instituto de inglés y llegó a crear una agencia de viajes de estudio internacional

Fernanda Molina es oriunda de Comodoro Rivadavia, y aunque actualmente visita la ciudad una vez al mes, ya que reside en Buenos Aires, donde continúa perteneciendo al Instituto Cultural Inglesa como Directora General, y al amor intacto por su ciudad, sus amigos y el mar.

El Instituto Cultural Inglesa nació en febrero de 2003, como un "sueño chiquitito", a pulmón, gracias al regalo de sus abuelos. Se trataba de un auto, que era de ellos, porque no podían manejar más. "Ese año, a fin de año vendí el auto y ese dinero lo usé para poner el instituto, más algunos ahorros que tenía", recordó Molina, en diálogo con ADNSUR.

La escuela de idiomas empezó a crecer en la ciudad y ese mismo año de inauguración Fernanda conoció en Buenos Aires a una persona de una empresa que hacía viajes. Tres años después realizaron el primer viaje con alumnos del instituto.

"La idea nació porque los chicos del instituto querían viajar al exterior, tenían esa inquietud. Así empezamos. Llegó un punto que empezaron a viajar chicos de otros institutos de Comodoro, después de Rada Tilly, de Sarmiento, de Caleta. Y comenzaron a llamarme de otras ciudades, que querían viajar con nosotros, entonces decidimos armar una agencia (CICOR)".

Hoy en día viajan personas de todas las provincias del país y varios países de Latinoamérica a más de 30 destinos y estudiar cuatro idiomas en el exterior. Pueden elegir ser parte de salidas grupales cada Julio, o bien, planificar una salida individual en cualquier momento del año.

"La red de subagentes que tenemos en las provincias las hice viajando desde Comodoro. Ahora son 16 personas que trabajan alrededor del país. Muchos de ellos viajan con nosotros acompañando estudiantes. Eso hizo que lográramos una presencia en casi toda la Argentina", reconoció la profesora y empresaria.

También forma parte de "MAC Education Group", un grupo educativo con otras dos agencias, una en Colombia y otra en México. Hace menos de un mes, se presentaron en una convocatoria de CPIEA (Canadian Premier Internacional Education Awards), una reconocida competencia del país canadiense, con los ánimos y la confianza de un colega colombiano, quien luego de haber ganado en años anteriores, recomendó a la agencia CICOR para que puedan participar, y resultaron ganadores del premio de oro.

"Fue Lucía Molina, mi hija, que trabaja conmigo hace ya varios años, quien hizo toda la presentación, el seguimiento, quedamos seleccionados entre tres agencias, de todas las que se presentaron", relató Fernanda y agregó: "No me lo esperaba, sé lo que laburo, pero en mi cabeza no estaba la idea de que podíamos ganarlo. Es un premio super importante, que se otorgan a todas las agencias del mundo", señaló.

Según destacó la directora y fundadora de CICOR Viajes, Canadá fue el destino que los salvó en la pandemia. "Cuando todos los países estaban cerrados, ellos de a poco empezaron a abrir su frontera para estudiantes de educación superior. Ahora, lo que tiene es que está muy preparado para recibir inmigrantes", valoró Fernanda.

Las asesorías para ese tipo de programas (educación) son totalmente gratuitas. Podés ir a estudiar por dos años, y te dan hasta tres años de permiso de trabajo pos graduación. Durante ese tiempo, los estudiantes lo que hacen es pedir su residencia permanente, y años más tarde piden la ciudadanía.

"Nosotros los ayudamos, buscamos un programa de estudio que vaya con el perfil de cada uno, vemos qué provincia, que ciudad les vendría mejor para lo que van a estudiar, y los acompañamos hasta que llegan a vivir a Canadá. Es super satisfactorio, porque ayudás a cambiarle la vida a un montón de personas. También ayudamos en todos los otros países, mientras que sea a través del estudio, lo podemos hacer", detalló.

🛫 PROYECTOS DEL 2022

El 10 de julio, Fernanda y su equipo viajarán con más de 100 estudiantes adolescentes de todo el país y 13 líderes a Londres. Son estudiantes que no pudieron viajar en 2020, 2021, y todos los nuevos de 2022; es el viaje "estrella", porque es el más multitudinario del año. Hay chicos que viajan dos semanas, otros tres y otros un mes.

En septiembre, recibirán invitados en Argentina: "Van a venir un montón de instituciones, entre ellas, ILAC, que es una de las escuelas más grandes de idiomas de Canadá. Se super interesaron en nuestro trabajo y van a viajar y vamos a hacer eventos en toda la Argentina, desde Mendoza, Córdoba, Jujuy, Santa Fe. Estamos felices de que todas estas instituciones hayan decidido trabajar con nosotros, apostar a nuestro trabajo, venir a nuestro país a reunirse con nuestros estudiantes", valoró Molina.

A nivel internacional se encuentran reconocidos por "un montón de instituciones". Cada reconocimiento es a través de un escrutinio. "Nos reconoció English Uk en el Reino Unido, ICEF Agency, quien reune educadores internacionales y proveedores de servicios educativos a nivel mundial y ARSAA (Asociación Argentina de Estudios en el Exterior), quien establece los parámetros de calidad y profesionalismo que nuestro organismo debe cumplir", explicó. Fernanda es parte de la Comisión de Eventos allí.

Actualmente, Fernanda vive en Buenos Aires, se mudó hace tres años "por una cuestión familiar", aunque reconoce que fueron muchas las razones. Sus hijos vieron su futuro de estudio allá y sus hermanos residen en CABA.

"Yo quería hacer crecer a la agencia, entonces me era mucho más fácil viajar al interior de Argentina desde Bs.As. Tengo a mis hijos cerca, almuerzo con mis hermanos y sobrinos mínimo una vez por semana todos juntos. Aunque me costó adaptarme, dejé a mis amigos en Comodoro. Eso y el mar son lo que más extraño de Comodoro", reconoció.

Si bien en los últimos años su agencia ha crecido con mucho esfuerzo de manera considerable, Fernanda no olvida sus comienzos en Comodoro, y en su tan anhelado instituto de inglés, que comenzó como un "pequeño sueño" y hoy, después de 15 años, le permite viajar por el mundo, recorrer y entrevistar escuelas con el fin de perfeccionar y asegurar un servicio único, completo y de gran valor académico.

"Lo más hermoso que tenemos es el 'boca a boca'", concluyó.