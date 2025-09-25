La ex pareja de Thiago Medina habló sobre su salud: “Recién salgo de verlo"

La salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano que sufrió un grave accidente de tránsito hace casi dos semanas, continúa siendo motivo de gran preocupación. Su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela "Pestañela" Celis, ha mantenido informados a sus seguidores a través de las redes sociales, compartiendo un nuevo comunicado sobre su estado. Mientras tanto, se ha organizado una marcha de oraciones para pedir por su pronta recuperación.

En una reciente historia de Instagram, Celis informó que Thiago "continúa estable" y "no presentó fiebre". Además, detalló que "se siguen realizando las curaciones de la cirugía" y que el joven "continúa con antibióticos". Con un mensaje de esperanza, agregó: "Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando".

Medina se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno desde el pasado viernes 12 de septiembre, tras sufrir un fuerte accidente con su moto. El ex "hermanito" ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas, incluyendo la extirpación del bazo y una operación para reparar la parrilla costal. Su cuadro se ha complicado por una lesión pulmonar, que lo mantiene con asistencia respiratoria.

Convocatoria a una marcha de oraciones

En un gesto de apoyo y fe, dos personas organizaron una marcha de oraciones por la salud de Thiago Medina para el próximo viernes 26 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. El punto de encuentro será el Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde se encuentra internado.

La convocatoria, que fue difundida por la hermana de Thiago, Camila, invita a quienes deseen sumarse a "orar, pedir y suplicar" por la recuperación del joven. Las organizadoras han solicitado que la manifestación se realice de manera pacífica, sin generar ruidos ni disturbios, y con la posibilidad de llevar carteles de apoyo.

La noticia del accidente de Thiago Medina ha generado una gran conmoción en el ambiente mediático y entre los seguidores del popular reality show, quienes se mantienen expectantes a su evolución y envían constantes muestras de apoyo a través de las redes sociales.