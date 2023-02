La Escuela Municipal Bilingüe de Comodoro abre sus puertas: tendrá 50 alumnos y jornada extendida

La primera Escuela Municipal Bilingüe de Comodoro Rivadavia abrirá sus puertas a las 10 de la mañana de este lunes 27 de febrero, a sus primeros 50 estudiantes.

Ubicada en calle Carlos O Donell 2.160, se dictará clases desde primero a sexto de primaria y contará con enseñanza de la lengua inglesa. En esta primera etapa, se comenzará con dos primeros grados de cada uno de 25 estudiantes.

Liliana Peralta, secretaria de Cultura de Comodoro, a horas de la inauguración del Ciclo Lectivo 2023, habló con ADNSUR. “Es un momento de mucha emoción cuando uno ve ya plasmado todo un trabajo de dos años, en donde se pensó el futuro de los chicos”, valoró.

Y señaló que los estudiantes que ingresarán pertenecen a los barrios San Cayetano, San Martín , Máximo Abásolo y Quirno Costa con distintas necesidades y por ello, se pensó en que tengan el desayuno, almuerzo y un refuerzo de merienda antes de irse a su casa. “Esto es inclusión, esto es equidad”, afirmó.

“El máximo será de 25 chicos por aula”, precisó e indicó que quienes ingresaron pertenecen a los cuatro barrios aledaños a su ubicación.

Peralta confirmó que las clases serán de 8 a 16 horas a partir de la modalidad de jornada completa, donde en la última hora recibirán talleres vinculados al habla inglesa. “Hay docentes contratados de provincia y docentes contratados municipales . También hay equipos pedagógicos armados para acompañar al niño y a la familia”, agregó.

“El próximo año se incorporan dos nuevos primeros y la intención es en horario fuera de la jornada extendida que van los chicos es hacer talleres para los otros niños del barrio”, precisó.

Finalmente, señaló que aún hay “uno o dos cupos” de ingreso para quienes deseen acercarse a consultar, el único requisito es pertenecer a uno de los barrios aledaños del radio.