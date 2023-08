Desde el inicio de la actual gestión municipal que encabeza Juan Pablo Luque, se comenzó a idear la creación de una escuela de administración municipal, con el objetivo de brindar soluciones en materia educativa a las familias de nuestra ciudad.

En este tenor, se avanzó con la decisión política y de inversión y a partir de ello, se generó una labor articulada que tuvo como resultado la apertura de la primera Escuela Municipal, que durante este primer año cuenta con una matrícula de 50 niños y niñas, quienes cursan de forma gratuita 1° grado bajo la modalidad de jornada completa, con base en el habla inglesa y la educación tecnológica. El establecimiento se encuentra ubicado en Carlos O’Donell N° 2160 y su zona de influencia abarca los barrios Quirno Costa, San Cayetano, San Martín y Máximo Abásolo.

Milei presentó su plan de gobierno: propuso privatizar empresas estatales, salud y educación

En este contexto, la directora de la Escuela Municipal, Leticia Cardozo, brindó detalles del primer balance luego del receso invernal y sostuvo que “al comenzar la segunda etapa del año conversamos entre quienes conformamos el equipo de gestión de la escuela, la coordinadora general, Claudia Ali y la vicedirectora María José Ávila e hicimos una evaluación de la labor, la cual fue muy buena”.

Asimismo –destacó- la enseñanza del idioma inglés que, “singulariza el proyecto educativo de esta escuela, el tiempo destinado a la enseñanza de esta lengua es mayor que en otras instituciones de educación pública. Los alumnos tienen 6 horas por semana de inglés y esto hace que podamos ir viendo los logros de todos. Como ellos están alfabetizándose en lengua materna, todo lo que se trabaja en inglés es principalmente apoyado en la oralidad y en soportes visuales, aprendiendo a leer y escribir en esta lengua”.

Temporal de viento en Comodoro: “tenemos inconvenientes con 14 escuelas por el tema electricidad"

Interculturalidad

Por otro lado, la referente dijo que “también estamos considerando la exploración acerca de la existencia de otras lenguas que hablen los chicos en sus familias. Reconocer y potenciar la interculturalidad que nos compone, no solo a los niños y niñas, sino también de los que conformamos el equipo docente. Es una preocupación trabajar y ahondar en la interculturalidad”.

Al respecto, “estamos trabajando, estudiando, leyendo literatura y material académico que va en línea con el proyecto original de la escuela y además actualizándonos. Estamos trabajando en la construcción de un marco común para abordar el eje de la interculturalidad porque nos interesa trabajar con seriedad y fundamentos”.

Aforos escolares de convivencia

La directora hizo hincapié en otro de los ejes que compone la propuesta educativa. “Empezaremos a poner en práctica los aforos escolares de convivencia, que está dentro de las líneas de las políticas educativas nacionales y provinciales para las escuelas de nivel primario".

Trasladaron el Vaciadero Municipal: “Es un hecho histórico en materia ambiental en Río Gallegos”

“Esto también es un cambio de paradigma con relación a lo que antes considerábamos la conducta escolar. La idea es que la convivencia se tiene que basar en acuerdos con la participación de los chicos y chicas. Vamos proponiendo líneas de acción, llegamos a consensos, tomamos decisiones y las ponemos en práctica. Posteriormente, hacemos evaluaciones al respecto”.

De la misma manera, acentuó que “la educación sexual integral (ESI) no deja de ser parte de un lineamiento nacional. La escuela tiene solo 5 meses de trayectoria, pero no queremos dejar que pase tiempo sin que podamos trabajar esto con la comunidad educativa. La ESI es para los chicos, las chicas, los adultos y las adultas de la escuela; no solo involucra al personal docente, sino también al auxiliar”.

Cómo proceder si tenés prohibición de acercamiento y tu agresor vota en la misma escuela que vos

A su vez, mencionó la alta adhesión en la comunidad educativa y en las familias. “Desde ambas partes están expectantes y responden. Eso está buenísimo, es una retribución simbólica al trabajo que hacemos. Nos dicen que los chicos tienen ganas de venir, que les gusta, incluso querían volver antes a la escuela durante las vacaciones”.

Clubes de enseñanza

En otro orden, Cardozo manifestó que “como es una escuela de jornada completa, propusimos algunos otros espacios de enseñanza y aprendizaje. Contamos con “clubes”, que son reagrupamientos de alumnos, que de dos secciones pasan a tres grupos y los invitamos a trabajar focalizando en algunos ejes de contenido en tres áreas: literatura, música y lenguaje plástico”.

“Estos grupos son rotativos y a medida que va terminando cada uno de estos clubes, van eligiendo. La idea es lograr algo tangible, como en lo que es música se logró tener una banda sonora, por ejemplo. Una vez que terminan ese taller con esa producción, se hacen muestras. De esta manera, buscamos que los chicos y las chicas se involucren con una idea y una enseñanza con materiales novedosos. Es acercarles una porción de cultura para que ellos se apropien y puedan recrearla”.

Durante la mañana de este domingo comenzaron a funcionar los colectivos en Comodoro Rivadavia

Inscripciones 2024

Respecto al año lectivo 2024, la responsable del establecimiento dijo que “hay mucha demanda, mucho interés y, por ello, tenemos un cupo destinado a hermanas y hermanos, mientras que el resto de las vacantes se procederá a sorteo como estipula la Ordenanza Municipal”.

“Seguramente la primera quincena de septiembre vamos a revisar el esquema de vacunación universal de los niños que pertenezcan al radio San Cayetano, Quirno Costa, San Martín y Máximo Abásolo", enfatizó Cardozo.

Por último, insistió que “al ser una escuela con horario extendido de 08:00 a 15:40 horas le ofrecemos otras propuestas de enseñanza integrales y esto se debe a la decisión de inversión política. Toda propuesta de enseñanza requiere de una decisión y financiamiento. El proyecto original está escrito con esta concepción, que se recupere la diversidad, que no se desconozca la desigualdad con la importancia del accionar pedagógico, ya que los logros en el campo de la ciencia de la educación dependen de las propuestas colectivas institucionales y no de los individuales”, concluyó Cardozo.