"Tejer es un placer, es mi pasatiempo, mi cable a tierra. No me gusta estar sentada sin hacer nada. Si estoy sentada, estoy tejiendo", dice Karen Sinclair, mientras avanza la entrevista. Son casi las ocho de la noche y está tejiendo algunas de las prendas que luego venderá en "Aires del Sur", su emprendimiento de tejidos artesanales patagónicos, con el que llega a diferentes puntos de Argentina.

Su pasión por la lana comenzó en el campo, donde creció viendo a su madre tejer y se empapó de la cultura de la oveja. "Vengo de dos familias de estancieros, de ver a mi mamá siempre tejiendo y viviendo en el campo", explica.

"Allá, la gente, además de las actividades correspondientes, tejía sus propias indumentarias. Mi abuela tuvo cinco hijos y tejía para ellos suéteres, pantalones, medias, todo. Con mi mamá pasaba lo mismo. De ahí viene, creo yo, toda esta herencia de saber que uno mismo puede hacer su propia ropa. Hoy en día está tan desvalorizado porque es más fácil ir a cualquier tienda a comprar algo, pero no tiene el mismo valor que lo hecho por uno mismo", afirma con orgullo.

Entre el campo y el hospital

Karen creció entre el campo y el pueblo. Nació en Puerto San Julián, donde sus abuelos fueron pioneros y dueños de un campo en el que trabajaban sus padres. Cuando sus abuelos fallecieron, se mudaron a otra estancia al sur de la provincia. Y así, durante su vida, Karen vivió en varios lugares, incluida la reconocida estancia El Cóndor, hoy propiedad de los Benetton.

Precisamente fue allí, en la inmensidad de ese campo, donde Karen se empapó de la cultura de la lana viendo tejer a su madre. Aún hoy ella conserva las prendas que su madre tejió, un "recuerdo muy importante" de su infancia y de los primeros años de sus propios hijos. Para ella, esas prendas, hechas a mano con dedicación y amor, tienen un valor único. Quizás por eso nunca dejó la lana.

Es que Karen, durante una parte de su vida, fue auxiliar docente y en un momento bisagra, pasados los 40, decidió que tenía que estudiar, tener un título universitario que le permitiera salir de esa pequeña localidad donde vivía. Así decidió estudiar enfermería, se recibió y se mudó a San Julián para dedicarse al cuidado de la salud. Sin embargo, el tejido nunca la abandonó.

Entre el oficio y el hobby

Cuenta Karen que en el hospital, en los tiempos de descanso, en un nosocomio chico de pueblo, sus compañeros se reían cuando la veían tejiendo. "En las horas en que no había trabajo, me llevaba mi tejido y yo tejía, era mi cable a tierra".

Lo cierto es que, en pandemia, el pasatiempo se transformó en un emprendimiento en un momento en que la gente buscaba algo distinto. Ella, viendo la oportunidad, comenzó a publicar la lana que tenía para sus propios proyectos y, de repente, se encontró con una inesperada demanda. Así comenzó a vender lana y, luego, se le ocurrió publicar algunos de sus trabajos y, poco a poco, la gente comenzó a interesarse. Y surgió "Aires del Sur".

Un emprendimiento que atrae a la gente

El producto principal de su emprendimiento son los suéteres, tejidos a mano con la técnica de agujas circulares, utilizando pura lana de oveja o lana industrializada, aunque también teje ruanas y chalecos, entre otras prendas.

Curiosamente, en un pueblo pequeño, su público principal proviene de Buenos Aires. Para ella, la razón es sencilla: "En Buenos Aires no hay tanta calefacción como tenemos nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a tener radiadores o calefactores por todos lados. En cambio, en Buenos Aires o en la zona norte del país, no es así. El año pasado vendí un montón de suéteres y todos eran para el norte. Algunos llegaban al Bolsón, otros a la capital, y vendía mis suéteres allá y no acá. Acá todo el mundo anda con la famosa campera negra que tiene una marquita y todos andamos iguales".

Terapia en hilos

Pero para Karen, el tejido no es solo un negocio: es una forma de mantener la mente activa y sana. "Cuando tejés, pensando en el punto, te concentrás en lo que estás haciendo porque si no, te equivocás", explica. Esta concentración, asegura, "previene muchas enfermedades a largo plazo, como el Alzheimer o la demencia senil".

Además, asegura que el tejido es un escape que la aleja de los problemas cotidianos. "Cuando tejés no estás pensando tonterías: que estás solo o que estás mal acompañado, que tu día a día no está bien o que no hay plata. Estás concentrado en lo que hacés. Es como un escape, como al que le gusta leer. A mí el tejido me lleva a otros lugares", afirma con total honestidad esta enfermera que hizo del legado de su madre un emprendimiento que ahora comparte con el mundo.