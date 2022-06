Evelyn Roldán fue despedida de su trabajo, sin justificación, como empleada de un supermercado chino en Rafaela y reaccionó con un ataque de furia.

En un video que se viralizó a través de las redes sociales, se la puede observar destrozando la góndola de vinos con la dueña de fondo a los gritos.

Ahora brindó su versión de los hechos, aseguró que las imágenes están recortadas a “conveniencia de los dueños”, denunció malos tratos y pidió empleo como niñera.

"Fue un momento en que me enceguecí por aguantar tanto tiempo maltratos. Porque mi patrona es una persona que es maleducada, es mala; hasta una vez recibí un manotazo", sostuvo Evelin en diálogo con Mediodía Noticias.

Fue a comprar papas fritas a un supermercado chino, se quejó del precio y lo echaron a los empujones

La mujer de 25 años contó que el trabajo era informal y que el sueldo era bajo en relación a sus tareas. “Me pagaban 52 mil pesos al mes por 9 horas al día, de lunes a sábados”, aseguró.

"Tuve que aguantar todo eso y hacer trabajos que no eran mi responsabilidad. Recibí golpes. Yo pedí el video, porque se ve, pero me dijeron que justo ese momento no se ve", reveló.

Evelin contó que trabajó el viernes y el sábado, y cuando volvió el lunes tras su franco, le dijeron que no la "necesitaban más". "Estoy con abogados. No me deben plata", aclaró.

"Me broté porque no me miraba cuando le hablaba y ahí empecé a romper todo. Le pido disculpas a mis compañeros, por el momento que vivieron y que seguramente habrán tenido que limpiar", concluyó la protagonista del video viral.