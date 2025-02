El conocido periodista, Esteban Mirol, decidió contar una dura experiencia que le tocó atravesar siendo un niño, y de esta forma, planteó un descargo contra los dichos del presidente, Javier Milei, luego de que el jefe de Estado vinculará la homosexualidad con la pedofilia.

“ A los siete años fui abusado por un familiar relativamente cercano , el se percibía en ese momento y se sigue percibiendo, heterosexual.Por eso digo, es un error total el que acaba de cometer Milei diciendo que aquellas personas que se perciben de una forma sexual diferente a como han nacido, entonces son peligrosos, son los pedófilos, son los que violan, son los que maltratan, esto es una locura”, contó sin muchas vueltas.

Y a continuación, a horas de la Marcha del Orgullo y otros espacios del colectivo LGTBIQ+, contra los dichos del mandatario nacional, afirmó: “No tiene nada que ver con la tendencia sexual, tiene que ver con otra cosa".

El periodista también hizo referencia al ejemplo que el presidente tomó para criminalizar y estigmatizar al colectivo LGBTIQ+ sobre una pareja homosexual de Estados Unidos que abusó de sus hijos. " Todo esto es una verdadera locura ", insistió, según publica Minuto Uno.

Finalmente, convocó a todos los que deseen adherir a participar de la marcha que se llevará adelante en distintos puntos del país.

" Cuando vinieron por los socialistas, no me importó porque yo no era socialista. Cuando vinieron por los judíos, no me importó porque yo no era judío. Ahora están tocando a mi puerta ", dijo finalmente citando a Martin Niemöller.

