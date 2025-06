Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno argentino tomará una drástica decisión sobre el Día del Empleado Público, que tradicionalmente se celebra cada 27 de junio. Esta medida será oficializada en las próximas horas mediante su publicación en el Boletín Oficial.

El Día del Trabajador del Estado se celebra cada 27 de junio en Argentina, y aunque no forma parte del calendario oficial de feriados, diversas dependencias estatales suelen cerrar sus puertas, afectando la prestación de numerosos servicios públicos. Este año, al coincidir con un viernes, muchos empleados públicos esperaban un fin de semana largo.

Chubut cerrará junio con un feriado largo: por qué motivo y a qué sector afectará

NO HABRÁ FERIADO LARGO PARA LOS ESTATALES ESTE VIERNES 27 DE JUNIO

Adorni explicó que eliminarán la jornada no laborable. Esta decisión responde a la visión que el Gobierno tiene sobre el rol del Estado, afirmando que "el Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece". Además, destacó que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país.

El vocero presidencial subrayó que trabajar en el Estado es un servicio para el ciudadano, que se esfuerza diariamente para llevar un plato de comida a su familia y que es responsable, directa o indirectamente, del presente y futuro del país. En ese sentido, sostuvo que la decisión de eliminar el asueto "va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno", al que definió como una herramienta para "allanar el camino de libertad de los argentinos, no para entorpecer la Argentina, que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado". Concluyó que esa concepción es "cosa del pasado".

Quiénes tendrán un fin de semana largo tras decretarse un nuevo feriado este viernes 27 de junio

Los trabajadores alcanzados por el asueto incluyen al personal de la administración central y descentralizada, docentes, auxiliares, personal de salud, fuerzas de seguridad, empleados del Poder Judicial y universitarios. Entre las dependencias afectadas se encuentran el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Correo Argentino, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ministerios, secretarías y subsecretarías, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, entre otros.

¿Cómo funcionarán los servicios en Neuquén durante el feriado?

La eliminación de esta jornada no laborable implica que estos empleados públicos deberán trabajar normalmente el 27 de junio, rompiendo la tradición de descanso en esa fecha y afectando las expectativas de un fin de semana largo para muchos.

LOS FERIADOS QUE QUEDAN EN 2025

Julio: El Día de la Independencia

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia. Este feriado inamovible cae en mitad de semana, lo que limita la posibilidad de un fin de semana largo, pero ofrece un merecido descanso en el corazón del invierno.

Agosto: San Martín y un Fin de Semana Largo

Viernes 15 de agosto: Día no laborable puente. Esta fecha se suma como un feriado turístico, pensado para fomentar la actividad económica en el sector.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Aunque es un feriado trasladable, este año coincide con el domingo, por lo que no se genera un fin de semana largo adicional.

Sin embargo, el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 conforman un fin de semana largo para quienes puedan aprovechar el día no laborable puente.

Octubre: Diversidad Cultural

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este feriado es trasladable, pero en 2025 cae domingo, por lo que no modifica la rutina semanal.

Noviembre: Soberanía Nacional y Otro Fin de Semana Largo

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del jueves 20 de noviembre.

Acá se produce otro fin de semana largo: sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre, ideal para una escapada primaveral.

Diciembre: Inmaculada Concepción y Navidad