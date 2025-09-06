La comunidad académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) se encuentra profundamente conmocionada por el fallecimiento de Yanina Zampedri, estudiante de segundo año, ocurrido el jueves por la tarde en la sede ubicada en el barrio Los Tordos, en la ciudad de Cipolletti.

De acuerdo con lo relatado por testigos, Yanina se descompensó mientras realizaba una exposición, comenzó a convulsionar y, posteriormente, dejó de respirar.

Algunas personas que se encontraban en el lugar intentaron asistirla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y con el uso de un desfibrilador. Sin embargo, a pesar de su traslado al hospital, no fue posible salvar su vida.

La reacción de la facultad y las autoridades

La Facultad de Ciencias Médicas declaró asueto por duelo y suspendió las actividades académicas y administrativas del viernes 5 de septiembre.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de nuestra estudiante Yanina Zampedri. Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este doloroso momento”, expresó la institución en un comunicado oficial.

La decana Silvia Ávila señaló que la causa de muerte aún no está confirmada, aunque se presume que estuvo vinculada a la convulsión sufrida en clase. Indicó, además, que la facultad es un espacio cardioprotegido y que el docente a cargo es especialista en terapia intensiva.

Mensajes de despedida de su familia

“Mi pedazo de cielo, ¿cómo se sigue ahora? Te voy a amar toda la vida, mi princesa, mi hermana”, comentó Franco Márquez. “Mi bella Yani, tan hermosa y linda. Así vas a quedar guardada en mi corazón” y “Mi niña hermosa, se me inunda el corazón de tristeza. Allá te esperan los abuelos que te amaban”, fueron otros mensajes.

Impacto en la comunidad universitaria

La muerte de Yanina generó conmoción en la Universidad Nacional del Comahue y en la ciudad de Cipolletti. Estudiantes, docentes y personal de salud que presenciaron el hecho expresaron su pesar y acompañaron a la familia.

Desde la guardia hospitalaria, Flavia Román compartió su testimonio: “Éramos 15 personas esperando a ser atendidos y todos oramos por ella y su madre”.

