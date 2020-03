CHACO (ADNSUR)- Nancy Trejo, la directora del Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, confirmó que tiene coronavirus y se suma a la lista de 63 contagiados en la provincia norteña, 12 de ellos trabajan en ese centro de salud. Desde hace unos días estaba aislada en su casa a la espera del resultado del test.

Trejo dio detalles de los síntomas en el medio local Ciudad TV: “El miércoles había sentido dolor de cabeza”. Además, aclaró que actualmente "estoy sin fiebre, asintomática y en muy buen estado general".

Los resultados del test fueron conocidos el viernes por la noche. “En el Hospital, hemos tomado precauciones y seguido las normas de bioseguridad; no he tenido contacto estrecho con algún caso conocido anterior y sí he recorrido todos los servicios de manera permanente, manteniendo trato directo con los otros profesionales que hoy están enfermos”, expresó la directora de 61 años.

En total, al día de hoy, son 18 las víctimas fatales por coronavirus en Argentina. Cuatro de esos casos fueron oriundos de la provincia de Chaco.