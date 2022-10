María Eva D’Urzo, directora Unidad Gestión Local XVII Chubut de PAMI, respondió algunos de los cuestionamientos formulados desde el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia en torno a las prestaciones en la ciudad, en particular respecto las demoras en la atención con médicos de cabecera y derivaciones a especialistas. Pese a los dichos de la funcionaria, la queja de muchos afiliados sigue haciéndose escuchar a partir de distintas dificultades.

“Me enteré a través de los medios porque a la sede de la UGL no ha llegado nada”, dijo D’Urzo en relación a la convocatoria que se le hizo desde el Concejo Deliberante y que fuera anticipada por ADNSUR el lunes último. Sin embargo, la funcionaria respondió algunos de los planteos que se le hicieron en la nota de invitación.

Piden citar a la titular del PAMI por demoras en la atención, derivaciones y entrega de medicamentos en Comodoro

“En relación a la entrega de pañales hoy no hay ningún tipo de demoras –aseguró, en diálogo con Actualidad 2.0-. Sí pudo haber un problema hace uno o dos meses, cuando cayó una licitación a nivel nacional, esto es algo que puede pasar hasta que se empieza a trabajar con el nuevo proveedor, pero hoy está totalmente regularizado”.

Otro de los fundamentos del Concejo para requerir la presencia de la funcionaria fue el vinculado al “largo peregrinaje para sacar turno para ser atendidos por el médico de cabecera” y la posterior derivación al especialista. Sobre ese punto, D’Urzo respondió que se han incorporado 11 nuevos médicos de cabecera y hoy se cuenta con una proporción casi ideal para la cantidad de afiliados en la ciudad, que llegan a 26.000.

Dos pediatras asumirán la dirección del Hospital Regional de Comodoro

“Las demoras en general son de 10 días; en casos problemáticos quizás sí existe una demora mayor, en la que se intercede y audita desde la UGL a esos médicos, para pedirles que regularicen la situación”.

Especialidades críticas: sin dermatólogos y convocan a dentistas

Según D’Urzo, el sistema ha mejorado con las órdenes electrónicas para agilizar el sistema “y evitar el peregrinaje” de los afiliados, todo lo cual se genera a partir del trabajo del médico de cabecera, que es quien conoce la historia clínica del paciente y recomienda las derivaciones hacia especialistas.

“Los tiempos (para la asignación de turnos) dependen de las especialidades –reconoció-. Por ejemplo, en Comodoro no hay dermatólogos que atiendan por PAMI, pese a que hemos tratado de revertirlo, pero los profesionales trabajan en forma particular o eligen con qué obra social trabajar. Al afiliado se le hace el reintegro (luego de pagar la consulta particular) y sabemos que los turnos en esa especialidad demoran entre uno y dos meses, porque es una especialidad crítica”.

En noviembre comienza la construcción del SUM para la Casa del Niño en Comodoro

Lo mismo reconoció en relación a la odontología y los problemas de prótesis, por lo que admitió que “el Instituto ha tomado este problema a nivel nacional y modificó todo el sistema con un nuevo programa, que se llama ‘Sonrisa Mayor’, en el que los valores de las prestaciones (para pagar a los odontólogos) sube de manera exponencial. Estamos en la búsqueda y convocamos a los profesionales en odontología de Comodoro y toda la provincia, para escuchar lo que ofrece hoy el Instituto por sus prácticas”.

Si bien la funcionaria dio explicaciones puntuales a los temas por los que el Concejo la invitó a dialogar próximamente, el cúmulo de reclamos de afiliados sigue apuntando a distintas situaciones: desde la demora para la atención psiquiátrica, hasta un turno de 90 días de demora por una paciente con neumonía.

Con alta concurrencia, quedó inaugurada la 8° Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica en Comodoro

“La médica de cabecera me dijo que si mi suegra se siente mal, que la lleve al Alvear, pero la demora para el turno es de 3 meses. Pueden decir que la demora es de 10 días pero la realidad es otra y duele, no vamos al médico porque nos guste, sino porque nos sentimos mal”, dijo una de las afiliadas tras escuchar las explicaciones de la directora.