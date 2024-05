“Hace más de dos años me encontraba viviendo en una casa precaria, en la extensión del barrio Stella Maris, pasaron meses y fui solicitando ayuda del municipio para poder mejorar la calidad de vida de mis hijos ya que como dicen ellos era inhumana las condiciones en las que vivíamos en aquel momento”, comenzó su relato Florencia Aylén López, vecina de Comodoro, al recordar cómo fue que se inició el reclamo por una vivienda digna al estado municipal.

En ese contexto, explicó “no teníamos servicios y mucho menos un baño, hasta que el día 3 de octubre del 2022 se me da a conocer la entrega de un lote en fracción 15, para reubicarnos y tener un terreno propio y poder tener los servicios correspondientes, ante nuestra situación de vulnerabilidad y pedidos desde la Defensoría y la gente de Juntos por un Corazoncito, a mediados de marzo del 2023, se logró conseguir que se me incluya en el programa social de viviendas prefabricadas para familias de bajos recursos, el tiempo pasaba y nada que llegaba la iniciación de la tan esperada obra donde garantizaba que -para el mes de agosto del 2023- la casa ya estaría lista para habitar cosa que nunca pasó”, reclamó Florencia.

Encontró un departamento barato, indagó en profundidad y descubrió una estafa por un insólito error

Ante esta situación, la vecina de Fracción 15 señaló que “la Subsecretaría de Control de Regularización Territorial-Dirección Gral. 1, dirigida por el Sr. Miguel Ángel Méndez, comenzó a tramitar el recupero del lote que se me entregó, lo cual me vi en la obligación de ir a vivir al terreno nuevamente con nada más que la casilla, una cama y una mesa por correr riesgo de quedar literalmente en la calle con mis hijos”.

Finalmente, manifestó: “Lo que busco es que me escuchen y cumplan con lo que firmaron y nos prometieron, se aproxima un invierno más y mis hijas sufren de bronquilolitis y no quiero terminar internada con ellas sólo por la falta de compromiso y de empatía de estas personas. Entiendan que soy una madre sola, peleando por la calidad de vida y los derechos que tienen mis hijos. Quienes me conocen saben que estoy sola y que no cuento con el apoyo de nadie, siempre salí sola adelante pero ahora les pido encarecidamente que me ayuden a hacer viral esto para poder recibir alguna pronta respuesta”, concluyó.