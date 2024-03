La combinación de Semana Santa y el Día del Veterano de Malvinas trae fin de semana extra largo de seis días entre feriados y días no laborales para descansar, y en algunos casos poder disfrutar de un viaje. Pero, ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de días?

La religión católica celebra la Semana Santa, este año el jueves santo será el 28 y el viernes santo 29 de marzo. Y para esas fechas el calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación 2024 determina que son un día no laborable y un feriado nacional inamovible, respectivamente.

Esos dos días se unirán con el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de marzo, para culminar ya al mes siguiente con el feriado nacional con fines turísticos del 1 de abril y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se celebrará el martes 2. Y es así que quedará conformado este fin de semana extra largo de 6 días.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE

🔹Los feriados nacionales son días de descanso obligatorio estipulados por la ley Argentina. Están definidos en la Ley 20.744 o de Contrato de Trabajo y la ley 27.399 de "Establecimiento de feriados y fines de semanas largos".

Durante estos días, se aplican las normas legales sobre descanso dominical. Si un empleado trabaja durante un feriado nacional, tiene derecho a recibir el doble de su salario habitual por esa jornada.

🔹Mientras , los días no laborables otorgan al empleador la decisión de si se trabaja o no. Según la Ley de Contrato de Trabajo, estos días son optativos para el empleador. Si elige operar en un día no laborable, el empleado percibirá su salario normal, sin el adicional que corresponde a los feriados.

Por lo que quien trabaje un feriado nacional deberá pagársele al doble de la tasa de un día normal, mientras que en un día no laborable, la remuneración se mantiene como un día habitual.

Además, mientras los feriados son obligatorios para todos, incluyendo la administración pública y el sector privado, los días no laborables son de aplicación obligatoria solo para la administración pública, siendo optativos para el sector privado.