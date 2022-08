La desgarradora foto de un nene que duerme abrazado a su perro en la calle para no sufrir frío

La historia del nene abrazado con su perro en las calles se dio en Filipinas y el mundo entero habla del tema.

Si bien no fue no identificado, se sabe que es de Manilla (Filipinas), y junto a su perro duerme en la vereda de una calle cercana a la estación central de trenes, mientras los peatones pasan indiferentes.

Las fotos fueron publicadas en Facebook por Jem Villomo. Nadie parece saber la identidad del niño, dónde vive o si tiene un hogar.

El autor de las fotos, Jem Villomo, que vive cerca del lugar donde captó las imágenes, cuenta: "El nene vive en la calle junto a su perro. No pide dinero sino comida para él y su perro en el área del Boulevard Edsa Shaw. Me sentí molesto ese día por no llevar dinero conmigo y poder dárselo".