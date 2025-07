Gabriel Ferreyra tenía 37 años, era oriundo de Necochea y padre de un hijo. El sábado 15 de julio de 2023, mientras trabajaba a bordo del buque pesquero Viento Nuevo, desapareció en circunstancias que aún hoy siguen rodeadas de misterio. La embarcación se encontraba navegando a unas 110 millas de Puerto Madryn, en la zona de Punta Ninfas, dentro de la jurisdicción de Chubut.

Esa madrugada, sus compañeros lo vieron por última vez alrededor de las 6. Cuando fueron a llamarlo para el almuerzo, ya no estaba. No había señales, ni testigos, ni una sola pista de lo que pudo haber ocurrido. Simplemente, Gabriel había desaparecido.

El capitán del buque dio aviso inmediato a la Prefectura Naval Argentina, que desplegó un operativo de búsqueda en la zona con apoyo de otros barcos pesqueros. Pero, a pesar de los esfuerzos, no hubo rastro alguno.

Dos años después, su familia y compañeros de la actividad siguen reclamando verdad y justicia. Su ausencia pesa, su silencio duele y las preguntas siguen sin respuesta.

“Se cumplen dos años de la desaparición de Gabriel Pepe Ferreyra, lo seguimos recordando, sus amigos, su familia y todos los que lo conocimos. Es un dolor muy grande, pero como siempre decimos, no muere quien es recordado. Un abrazo al cielo”, escribieron desde la página “Ni un hundimiento más”

"No entendemos, hay cosas que no nos cierran", afirmó el hermano del marinero desaparecido en Chubut

“No podemos lograr entender cómo la última vez que lo vieron era a las 6 y recién a las 13:30 se dieron cuenta de que no estaba. Él era el primer pescador y era quien daba las órdenes para que se llevaran adelante correctamente las tareas”, expresó Simón, uno de los hermanos de “Pepe”, por esos días.

Y también habló de un audio que envió el marinero a su pareja antes de embarcarse, diciendo que el barco no se encontraba en condiciones de zarpar.

“Le comentó que había una baranda quebrada y que faltaban materiales que él había pedido para determinadas tareas. Él dijo que en cualquier momento un marinero se podría caer al agua y lamentablemente le pasó”, manifestó.

“El dueño de la embarcación nos recomendó no viajar a Madryn, pero no le hicimos caso y vinimos igual. Nos comentó que no sabía de las otras desapariciones”, en referencia a un hecho similar ocurrido años antes.

EL MAQUINISTA DESAPARECIDO EN 2020

Matías Luri tenía 38 años y era maquinista. El sábado 7 de marzo de 2020, se encontraba trabajando a bordo del "Nuevo Viento", a unas 47 millas náuticas del puerto de Quequén, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Ese día, según se pudo reconstruir por testigos, eran cerca de las 9 de la noche cuando el maquinista se encontraba en cubierta del buque fumando un cigarrillo y se disponía a dirigirse al comedor tras el llamado para la cena; sin embargo, accidentalmente se habría caído al agua.

Sus compañeros fueron a buscarlo porque debían cenar y, pese a que lo buscaron, no lo encontraron.

Los restantes tripulantes dieron aviso al capitán cerca de las 09:20, quien retrocedió sobre el curso del buque y comenzó la búsqueda por radar y GPS, sin resultados positivos, según publica Revista Puerto.

Se dio aviso inmediato a las autoridades y se montó un operativo de búsqueda y rescate con medios marítimos y aéreos por parte de la Prefectura Naval Argentina, solicitando también colaboración a los pesqueros que navegaban por el área.

La búsqueda se mantuvo activa hasta el 6 de agosto, tras cubrir en totalidad las áreas de búsqueda e investigadas todas las ubicaciones razonables y probables.

Nicolás Schick, abogado patrocinante de la familia del maquinista que inició una demanda contra la empresa, sostuvo en su momento que “se trató de una dramática desaparición accidental en altamar. Luri perdió su vida por el hecho y en ocasión de trabajo”. Y aseguró que sucedió por “las deficientes medidas de seguridad a bordo del buque.”