CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Al cumplirse un año de la asunción de su padre Alberto Fernández como presidente de la Argentina, Dyhzy habló sobre la gran exposición que tuvo en los medios en el último tiempo y celebró que se hayan “conquistado algunas luchas”, aunque admitió que “hay batallas” que dio por perdidas.

En una entrevista para el segmento Caja Negra de Filo News, afirmó que actualmente “no está tan aceptada” la discriminación a nivel público: “La gente salta y hay que bancarla. Eso es una conquista”. Sin embargo, dijo que la contracara de eso es “la hipocresía” que se maneja en el ámbito privado. “¿Quien no tiene un pariente que dice que hay que matar a todos los trolos? Eso existe, obvio. Hay un montón de luchas que dar porque es un cambio social”, sostuvo.

En esa línea, contó que se queja cuando lo llaman por el nombre que figura en el DNI: “No me gusta y nunca en mi vida me sentí identificado con él. Por eso ni lo digo y siempre que hablo con alguien pido por favor que no se me trate así”. Dijo que, de todas formas, hay personas que no consideran su pedido y aseguró, con resignación, que también “hay que entenderlo”.

Tras la llegada de Fernández a la Casa Rosada, Dyhzy se enfrentó a una exposición mediática a la que no estaba acostumbrado. “Hay batallas que siento que perdí”, expresó. “¿De qué me sirve quejarme todo el tiempo, estar mal, llorar, gritar y llamar a mi psicóloga cada cinco minutos para contarle que sacaron una nota de mí donde me tratan con el nombre de mi DNI?”, planteó. “Un poco siento que lo hacen porque esperan esa reacción de mi parte”, lamentó.

Para él, aunque hay quienes “empatizan” con las realidades de otros, las personas están “solas en la vida”. “Nadie, por más que se lo explique, lo va a terminar de entender. Ni siquiera una persona que lucha por su identidad, porque lo hace de otra forma. Obvio que me afecta, pero trato de minimizarlo, porque en el fondo quedan mal ellos”, dijo en relación a quienes no respetan su nombre.

También aclaró que “Dyhzy” es un apodo: “No es un personaje, otra persona, una dualidad ni alguien adentro mío”. “No es nada que no sea yo, porque no tengo tiempo para ser dos personas”, bromeó. En ese sentido, contó que pensó en ponerse en su DNI “Tani”, que es como le dicen las personas que lo “quieren y respetan que el nombre dado al nacer” no lo hace sentir “cómodo”.

Manifestó que la decisión no está relacionada “con el género, la sexualidad ni nada vinculado a la comunidad LGBTIQ+”, de la que forma parte. “Tiene que ver con algo mío”, afirmó. Por último, reflexionó: “Creo que la identidad es algo que se construye desde siempre, desde que nacés. No es algo que te dan, la construís vos, en base a las cosas que vivís, las que te gustan y las que no, las que te hacen bien y mal”.